Quand changer d’heure en 2024. De plus, que savoir sur l’heure d’été cette année

La fin de l’heure d’été, lorsque les horloges reculent d’une heure, aura lieu le Dimanche 3 novembre. L’heure d’été termine cette journée à 2 heures du matin, heure heure officielle pour remettre toutes nos horloges à l’heure standard. C’est alors que l’heure locale deviendra instantanément 1 heure du matin afin de permettre plus de lumière du jour chaque matin.

Le changement d’heure semestriel peut entraîner de la confusion et des perturbations dans les horaires des enfants, des adultes et des animaux domestiques.

Voici quelques faits sur heure d’été:

Terme singulier

Il s’agit de « l’heure d’été » et non de « l’heure d’été » ou « l’heure d’été ». Ce n’est pas un pluriel, quelle que soit la façon dont les gens autour de vous prononcent la phrase.

C’est quand exactement ?

Depuis 2007, l’heure d’été commence le deuxième dimanche de mars et se termine le premier dimanche de novembre. Auparavant, elle commençait le dernier dimanche d’avril et se terminait le dernier dimanche d’octobre.

Jamais sur les agriculteurs

L’heure d’été n’a pas été mise en place pour aider les agriculteurs américains. Selon heureetdate.coml’heure d’été a été utilisée pour la première fois en 1908 par quelques centaines de Canadiens à Thunder Bay, en Ontario. Mais l’Allemagne a popularisé l’heure d’été après avoir avancé l’horloge pour la première fois le 30 avril 1916, afin d’économiser le charbon pendant la Première Guerre mondiale.

L’heure d’été est devenue une norme nationale en 1966 lorsque le président Lyndon B. Johnson a signé la Loi uniforme sur l’heure, qui a été établie comme un moyen de continuer à économiser l’énergie. L’idée était que s’il fait plus longtemps, vous aurez moins de temps à utiliser les lumières de votre maison.

Tous les États observent-ils l’heure d’été ?

À l’heure actuelle, Hawaï et l’Arizona sont les deux seuls États américains à ne pas observer l’heure d’été. Les territoires américains de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam, des Samoa américaines et des Îles Marina du Nord non plus.

Qui est responsable du temps ?

Le ministère américain des Transports est responsable de l’heure d’été et de tous les fuseaux horaires aux États-Unis. « La surveillance des fuseaux horaires a été confiée au DOT car les normes horaires sont importantes pour de nombreux modes de transport », selon le site Internet du DOT.

Quand l’heure d’été a-t-elle commencé en 2024 ?

L’heure d’été a commencé cette année le dimanche 10 mars à 2 heures du matin, lorsque nos horloges avançaient d’une heure, dans le cadre du changement d’heure semestriel qui affecte la plupart, mais pas tousAméricains.

Quel est le jour le plus court de l’année 2024 ?

Le jour le plus court de l’année est le premier jour de l’hiver ou du solstice d’hiver, qui en 2024 est Samedi 21 décembre.

L’heure d’été prend-elle fin définitivement ?

L’idée d’arrêter de changer d’heure a été soumise au Congrès ces dernières années, lorsque le Sénat américain a approuvé à l’unanimité la Loi sur la protection du soleil en 2022, un projet de loi visant à pérenniser l’heure d’été. Cependant, cela n’a pas été adopté dans le Chambre des représentants des États-Unis et n’a pas été promulguée par le président Joe Biden, le rituel semestriel du changement d’horloge demeure donc.

UN Version 2023 de la loi est également resté inactif au Congrès.

Quels États veulent une heure d’été permanente ?

En 2022, au moins 29 États ont introduit une législation en faveur de l’établissement de l’heure d’été toute l’année, selon le Conférence nationale des législatures des États. Sept États – l’Alabama, l’Arkansas, le Nevada, l’Oregon, le Tennessee, Washington et la Floride – ont déjà approuvé une législation visant à observer en permanence l’heure d’été. Cependant, ces États ont encore besoin de l’approbation du Congrès pour adopter le changement.

Et le reste de la planète ?

L’heure d’été est désormais utilisée dans plus de 70 pays à travers le monde et touche plus d’un milliard de personnes chaque année. Les dates de début et de fin varient d’un pays à l’autre.

Le lever du soleil deviendra plus tard chaque jour, et le coucher du soleil deviendra de plus en plus tôt à l’approche de l’hiver, et il y aura globalement moins d’heures de lumière du jour – l’inclinaison de la terre signifie que l’hémisphère nord est éloigné du soleil.

Téléphones et avertisseurs de fumée

La plupart des téléphones et des ordinateurs s’ajustent automatiquement au changement d’heure, bien que les horloges manuelles doivent être réinitialisées. C’est aussi le bon moment pour changer les piles de votre détecteur de fumée.

L’année prochaine?

À moins qu’elle ne soit supprimée, l’heure d’été reprendra à nouveau dimanche 9 mars 2025 et devrait se terminer le Dimanche 2 novembre 2025.

Cet article a été initialement publié sur Rochester Democrat and Chronicle : Heure d’été 2024 : quand changer d’horloge à New York