Quand chacun est le meilleur pour les épargnants

Ajoutez ceci à la liste des questions difficiles pour les épargnants de retraite : Dois-je cotiser à un compte avant impôt ou Roth ? Vous ne saurez peut-être pas si vous avez fait un choix judicieux jusqu’à ce que des décennies se soient écoulées. Heureusement, il existe des facteurs clés pour faciliter la décision et des situations dans lesquelles la probabilité de “succès” est plus grande, selon les conseillers financiers. “Il n’y a pas de réponse claire, vous devez donc sauter le pas”, a déclaré Ellen Lander, directrice et fondatrice de Renaissance Benefit Advisors Group basé à Pearl River, New York.

La principale différence entre un compte avant impôt et un compte Roth

Le code fiscal offre un avantage financier aux Américains qui cotisent à un compte de retraite qualifié comme un plan 401 (k) ou un compte de retraite individuel. La principale différence entre un compte avant impôt et un compte Roth est le moment où les épargnants récoltent ces avantages – et le moment où leurs impôts arrivent à échéance. Dans un compte avant impôt, les épargnants bénéficient d’un avantage fiscal initial. Ils ne paient pas d’impôt sur leurs cotisations; ces fonds sont déduits du revenu imposable des épargnants, ce qui réduit leur facture fiscale. Au lieu de cela, ils choisissent de payer l’impôt plus tard lorsqu’ils retirent des fonds à la retraite. L’inverse est vrai pour un compte Roth : les épargnants paient des impôts dès le départ lorsqu’ils versent de l’argent, mais ne paient pas d’impôt sur les retraits à la retraite.

Le choix est un « pari fiscal »

Les impôts sont donc une considération primordiale lorsque vous choisissez d’épargner avant impôt ou Roth. Cela se résume à cette question : vous attendez-vous à ce que votre taux d’imposition soit plus élevé ou plus bas à la retraite ? S’il est plus élevé, il est logique d’économiser dans un compte Roth maintenant et de payer des impôts à votre taux actuel, plus bas. S’il est inférieur, épargner dans un compte avant impôt et reporter votre facture d’impôt est généralement plus logique sur le plan financier. Considérez ceci: si vos taux d’imposition actuels et futurs sont identiques, le choix avant impôt contre Roth n’a pas d’importance d’un point de vue mathématique, a déclaré David Blanchett, responsable de la recherche sur la retraite chez PGIM, une branche de gestion d’actifs de Prudential Financial. Vous allez finir avec le même montant d’épargne-retraite après impôt. Bien sûr, il est impossible de savoir quel sera votre taux d’imposition futur – inférieur, identique, supérieur – en raison de circonstances personnelles inconnues et d’ajustements futurs de la politique. “Vous ne faites vraiment qu’un pari fiscal”, a déclaré Ted Jenkin, planificateur financier agréé et PDG d’oXYGen Financial, à propos de ce choix.

Un Roth « gagne » souvent pour les jeunes professionnels

Mais certains épargnants ont de meilleures chances de gagner ce pari fiscal. Les jeunes dans la vingtaine et la trentaine sont souvent les meilleurs candidats pour l’épargne Roth, selon les conseillers financiers. Étant donné que ces jeunes professionnels sont au début de leur carrière, il y a de fortes chances qu’ils gagnent des salaires plus élevés plus tard et qu’ils aient un niveau de vie plus élevé lorsqu’ils prendront leur retraite. Ces salaires et besoins de revenu plus élevés peuvent se traduire par un taux d’imposition futur plus élevé. “Je dirais qu’un Roth l’emporte toujours [for younger people]”, a déclaré Lander. Jenkin, membre du conseil consultatif de CNBC, conseille “presque toujours” aux clients de tout âge d’utiliser un Roth 401 (k) ou un IRA lorsqu’ils se situent dans la tranche d’imposition fédérale de 24% ou moins. En 2022, ce comprend les célibataires dont le revenu annuel imposable est inférieur à 170 050 $ et les couples mariés inférieurs à 340 100 $. Ces montants augmenteront en 2023.

Quand un compte avant impôt a du sens

Les dépenses diminuent généralement à la retraite par rapport aux dépenses maximales pendant la période de travail. Un 401 (k) avant impôt ou un IRA pourrait avoir un sens financier dans ce cas, car un taux d’imposition inférieur peut accompagner ces besoins de revenu moindres. Les dépenses maximales se situent généralement entre 45 et 54 ans, lorsque le ménage moyen dépense environ 84 000 $ par an, selon le 2021 Enquête sur les dépenses de consommation. Les dépenses chutent à environ 52 000 $ par année, en moyenne, pour les personnes de 65 ans et plus.

Vous faites juste un pari fiscal. Ted Jenkins planificateur financier certifié et PDG de oXYGen Financial

Bien sûr, ce n’est pas une garantie que votre taux d’imposition baissera à la retraite. De plus, certaines personnes peuvent penser qu’elles ne peuvent se permettre d’économiser de l’argent pour leur retraite que si elles bénéficient de l’allégement fiscal initial d’un compte avant impôt. Et une personne ayant une dette de carte de crédit à taux d’intérêt élevé ou un autre type de prêt peut être mieux servie par un compte de retraite avant impôt et en utilisant l’argent supplémentaire que les économies d’impôt laissent sur son chèque de paie pour aider à rembourser cette dette, selon les conseillers.

Pourquoi la diversification peut être le meilleur pari

Tout comme les conseillers financiers suggèrent aux épargnants pour la retraite de diversifier leurs investissements, ils prêchent également les avantages de la diversification fiscale, en particulier pour les investisseurs à qui le choix entre un compte avant impôt et Roth ne semble pas clair. Ces investisseurs pourraient choisir de canaliser la moitié de leurs contributions vers un Roth et l’autre moitié vers un compte avant impôt pour couvrir leur pari fiscal, par exemple. “J’aime le moitié-moitié [option]”, a déclaré Lander. “Vous n’avez qu’à moitié tort.” Le fait d’avoir deux tranches d’imposition offre des options financières aux retraités.