Quand cette femme britannique a épousé sa couette lors d’un mariage unique

En cette ère d’amour-propre, le besoin de dépendre de qui que ce soit a considérablement diminué. Les gens mènent souvent une vie sans partenaire, et ils sont heureux de le faire. Une femme a décidé de renoncer aux hommes et à la poursuite du mariage en épousant simplement sa couette.

En 2019, Pascal Sellick, 49 ans, organisait une somptueuse cérémonie pour épouser sa literie. Elle a même embauché un organisateur de mariage pour bien célébrer le mariage. L’artiste a lancé une invitation ouverte à tous ceux qui souhaitaient assister au mariage. Sellick se décrit comme «une exhibitionniste grossière, grossière et spectaculaire».

En parlant à The Mirror, elle a déclaré que sa couette était la relation la plus forte, la plus longue, la plus intime et la plus fiable que j’aie jamais eue. “C’est parce qu’il a toujours été là pour moi et qu’il me fait de grands câlins”, a-t-elle déclaré.

Elle voulait que le plus de gens possible assistent à son mariage avec sa couette. “Il y aura de la musique et une cérémonie, des rires et des divertissements”, a-t-elle ajouté. Pascal portait une chemise de nuit, une robe de chambre et des pantoufles pour le grand jour mais elle a gardé sa tenue de couette une surprise jusqu’à la cérémonie.

Le mariage a eu lieu le 10 février 2022 aux Rougemont Gardens à Exeter, Devon. Le mariage a également été suivi d’une fête de mariage gratuite à la Glorious Art House de Fore Street. Ses invités ont également été invités à porter des tenues de nuit telles que des pyjamas, des robes de chambre, des grenouillères et des pantoufles avec la possibilité d’apporter des peluches ou des bouillottes s’il faisait froid.

Pascal a recruté Anna FitzGerald, WooHoo Art Events pour s’assurer que les arrangements de mariage étaient de premier ordre. La Saint-Valentin approchait à grands pas lorsque son mariage a eu lieu, et Pascal a révélé que la journée pourrait être très déprimante pour les célibataires et que son mariage, espérons-le, leur remonterait le moral. “Ce serait merveilleux si les gens pouvaient se débarrasser de leur réserve anglaise et se balancer dans leurs vêtements de nuit pour un peu de frivolité légère”, a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici