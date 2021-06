Quand cet homme établit un record du monde en sautant 25 000 pieds sans parachute

Le 30 juin 2016, le parachutiste américain vétéran Luke Aikins est entré dans l’histoire en étant la première personne à sauter à 25 000 pieds (7600 mètres) au-dessus du niveau de la mer sans parachute. Le monde a été choqué lorsque le casse-cou a fait cet acte de foi géant dans le but d’atterrir sur un filet de seulement 100 pieds carrés.

Les internautes revisitent les images choquantes de la cascade intitulée « Heaven Sent », montrant Aikins, alors âgé de 42 ans, descendant d’une vitre et tombant doucement dans une structure de filet de 30 m sur 30 m, surnommée « Fly Trap ».

La cascade mortelle a été réalisée dans les déserts californiens alors qu’une foule de spectateurs anxieux retenaient leur souffle pendant deux minutes et demie de chute libre qui s’est terminée par un atterrissage en douceur.

Contrairement aux cascades habituelles qui sont enregistrées et partagées plus tard, Aikins, un parachutiste sérieux et un BASE jumper ont décidé de diffuser la cascade à la télévision en direct et elle a été diffusée par le réseau Fox lors d’une émission spéciale d’une heure.

Après l’atterrissage à couper le souffle sur le Fly Trap, Aikins est sorti du filet, acclamant et serrant sa femme dans ses bras, Monica, alors qu’il battait le record du monde Guinness du plus haut saut en parachute sans parachute ni même wingsuit.

Les utilisateurs de Twitter ne peuvent pas en avoir assez des images étonnantes et les ont rendues à nouveau virales. « Absolute Bonkers », a sous-titré un internaute lors du partage de la vidéo le 31 mai.

La cascade étonnante a captivé l’attention des internautes alors qu’ils ont été à couper le souffle en voyant les images et ont accumulé plus de 3 millions de vues et plus de 30 000 likes.

Un utilisateur a été impressionné et souligné sur son flip d’aikin juste avant d’atterrir.

Il s’est retourné plus vite qu’un chat juste avant d’atterrir. Tellement impressionnant. — Sam (@Samir_Madani) 30 mai 2021

Alors qu’un autre a commenté que certaines personnes sont câblées différemment.

Certaines personnes sont simplement câblées différemment – PiQ (@PriapusIQ) 30 mai 2021

Une personne a écrit un commentaire hilarant déclarant qu’il avait eu le vertige en se rendant au 12e étage de son immeuble.

Quand je suis arrivé au 12e de l’ancien immeuble de bureaux, j’ai le vertige – Uresh Perera (UP) (@UreshP) 30 mai 2021

Aikins se préparait pour le saut depuis deux ans et avait déjà effectué 18 000 sauts en parachute. Aikins, un parachutiste de troisième génération, a reçu l’ordre de porter un parachute par Screen Actors Guild, mais quelques minutes avant le largage, l’exigence a été levée et le reste appartient à l’histoire.

