Christine Rogers de Wake Forest, en Caroline du Nord, n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé de remplir un questionnaire de routine sur la santé mentale lors d’un examen en novembre dernier.

Ses réponses sur le formulaire ont amené son médecin traitant à lui poser des questions sur la dépression et son humeur, et Rogers a déclaré qu’elle avait répondu honnêtement.

“Ce fut une année horrible. J’ai perdu ma mère”, a déclaré Rogers à son médecin.

Après ce que Rogers estime être une conversation de cinq minutes sur la dépression, la visite s’est terminée. Elle a déclaré que son médecin ne lui avait pas recommandé de traitement ni ne l’avait orientée vers des services de conseil.

“Ce n’est pas comme si quelque chose que je lui avais dit avait déclenché : ‘Oh mon Dieu, je vais vous prescrire des médicaments'”, a-t-elle déclaré.

Puis la facture est arrivée.

Le patient: Christine Rogers, 60 ans, travailleuse en relations publiques/communications assurée par Cigna Healthcare dans le cadre de son travail.

Services médicaux: Une visite de bien-être annuelle, qui comprenait des analyses de sang typiques, ainsi qu’un dépistage de la dépression et une discussion avec un médecin.

Fournisseur de services: WakeMed Physician Practices, qui fait partie de WakeMed Health & Hospitals, un système exonéré d’impôt basé à Raleigh avec trois hôpitaux de soins aigus, des centres de soins ambulatoires et des centaines de médecins dans une gamme de spécialités.

Facture totale: 487 $, qui comprenait une visite de bien-être de 331 $ et des frais distincts de 156 $ pour ce qui était facturé comme une consultation de 20 à 29 minutes avec son médecin. Son assureur a payé 419,93 $, laissant à Rogers des frais de 67,07 $ liés à la consultation.

Ce qui donne: Rogers a déclaré que le projet de loi était une surprise car elle sait que les contrôles de bien-être annuels sont généralement couverts sans partage des coûts pour les patients en tant que soins préventifs en vertu de la loi sur les soins abordables. Et dans le cadre d’un examen médical annuel, les patients remplissent régulièrement un questionnaire de santé, qui peut couvrir des sujets liés à la santé mentale.

Mais il y a un piège : tous les soins qui peuvent être prodigués lors d’une visite de bien-être ne sont pas considérés comme des soins préventifs gratuits selon les directives fédérales. Si un problème de santé survient lors d’un examen qui suscite une discussion ou un traitement – par exemple, un grain de beauté inhabituel ou des palpitations cardiaques – cette consultation peut être facturée séparément, et le patient peut devoir payer une quote-part ou une franchise pour cette partie de la visite.

Dans le cas de Rogers, une brève conversation avec son médecin au sujet de la santé mentale a déclenché des frais de visite supplémentaires – et une facture qu’elle était censée payer.

Rogers a déclaré qu’elle n’avait pas abordé le sujet de la dépression lors de son examen. On lui a demandé à son arrivée de remplir le questionnaire, a-t-elle déclaré – puis le médecin en a parlé lors de son examen.

La loi sur les soins abordables oblige les assureurs à couvrir une variété de services préventifs sans que le patient ne paie de sa poche, avec l’idée que de tels soins pourraient prévenir les problèmes ou les détecter plus tôt, lorsqu’ils seront plus traitables et moins coûteux.

Le gouvernement fédéral répertorie des dizaines de services classés comme soins préventifs sans partage de frais pour adultes et enfants, tels que le dépistage du cancer, certaines vaccinations et d’autres services recommandés par l’une des deux agences fédérales ou par le US Preventive Services Task Force, un groupe d’experts indépendant dans la prévention des maladies.

Le dépistage de la dépression est couvert en soins préventifs pour les adultes, y compris lorsqu’ils sont enceintes ou en phase post-partum.

Rogers a demandé une facture détaillée au cabinet de son médecin, qui fait partie de WakeMed Physician Practices. Il indiquait des frais pour la visite de bien-être (gratuite pour elle), ainsi que des frais distincts pour une visite au cabinet de 20 à 29 minutes. Plus tôt, a déclaré Rogers, elle avait discuté de la facture initiale avec le chef de bureau de son médecin, qui lui avait dit que les frais distincts, environ 67 $, étaient destinés à discuter des résultats de son questionnaire avec son médecin.

Pour Rogers, il ne s’agissait pas tant des 67 $ qu’elle devait pour la visite, mais plutôt d’une question de principe. Ce changement distinct, a-t-elle dit, était « trompeur » car on lui a spécifiquement posé des questions sur sa santé mentale.

De plus, les examens médicaux annuels visent à étouffer les problèmes de santé dans l’œuf, ce qui nécessite parfois quelques minutes d’attention supplémentaires, que ce soit pour discuter des symptômes de dépression ou palper un abdomen à la recherche de problèmes digestifs.

Sabrina Corlette, professeure-chercheuse et codirectrice du Centre sur les réformes de l’assurance maladie à l’Université de Georgetown, reconnaît que cette accusation semblait un peu exagérée : le dépistage de la dépression “est désormais une partie recommandée de l’examen médical annuel”, a-t-elle déclaré. “Il est implicite que quelqu’un examine les réponses et fait une évaluation, et vous ne devriez pas être facturé pour cela.”

Au-delà de la confusion liée au fait d’être facturée pour ce qu’elle pensait être des soins préventifs gratuits, Rogers se demandait comment la facture était calculée : sa conversation avec son médecin au sujet de la dépression n’avait pas duré aussi longtemps, a-t-elle déclaré.

Un code de facturation pour une visite de 20 à 29 minutes est couramment utilisé dans les soins primaires, reflétant non seulement le temps passé, mais aussi la complexité de l’affection ou du diagnostic, a déclaré Yalda Jabbarpour, médecin de famille à Washington, DC. Robert Graham Center for Policy Studies, qui étudie les soins primaires aux États-Unis

Des codes de facturation existent pour d’autres délais plus courts, bien qu’ils soient rarement utilisés, sauf pour les services les plus minimes, comme une question rapide sur le résultat d’un test, a-t-elle déclaré.

Les médecins ont déclaré que Rogers avait fait ce qu’il fallait, soulignant que les patients devraient être honnêtes avec leurs médecins lors des visites préventives – et ne pas garder le silence sur les problèmes parce qu’ils sont préoccupés par un éventuel partage des coûts.

“Si vous souffrez d’une maladie comme la dépression, non seulement cela affecte votre santé mentale, mais cela peut aussi avoir un impact significatif sur votre santé médicale en général”, a déclaré Stephen Gillaspy, directeur principal de la santé et du financement des soins de santé à l’American Psychological Association.

La résolution: Perplexe à l’idée d’être facturée pour une visite qu’elle pensait gratuite, Rogers a d’abord appelé le cabinet de son médecin et a parlé avec le directeur du cabinet, qui lui a dit que la réclamation soumise à son assureur était correctement codée pour sa visite. Elle a ensuite appelé son assureur pour lui demander si une erreur avait été commise. Elle a déclaré que son assureur avait dit non, reconnaissant que le médecin avait facturé correctement.

Rogers a payé la facture.

Après avoir été contacté par KFF Health News et avec la permission de Rogers, le système de santé WakeMed a enquêté sur la facture et a déclaré qu’elle avait été traitée correctement.

“Nous partageons les factures lorsqu’un service fourni va au-delà des éléments préventifs d’un examen médical – dans ce cas, au-delà d’un dépistage positif de la dépression”, a déclaré la porte-parole de WakeMed, Kristin Kelly, dans un e-mail.

En revanche, Cigna Healthcare, l’assureur de Rogers, lui a envoyé une nouvelle explication du relevé de prestations après avoir été contacté par KFF Health News. L’EOB a montré que Cigna avait annulé tout coût pour Rogers associé à la visite.

La porte-parole de Cigna, Meaghan MacDonald, a déclaré dans une déclaration écrite que « la visite de bien-être avait initialement été facturée de manière incorrecte avec deux codes de visite distincts, et a maintenant été soumise à nouveau correctement, de sorte qu’il n’y a pas de partage des coûts pour Mme Rogers. Nous travaillons avec le médecin pour assurez-vous qu’elle soit remboursée de manière appropriée.

Le site internet de l’assureur dit que Cigna couvre une variété de services préventifs sans quote-part et encourage les médecins à conseiller les patients sur la dépression.

Peu de temps après avoir reçu le nouvel EOB, Rogers a déclaré avoir reçu un remboursement de 67,07 $ de WakeMed.

Les plats à emporter : Bien que de nombreux services préventifs soient couverts par l’ACA, les nuances du moment où un patient paie peuvent être compliquées et sujettes à interprétation. Il n’est donc pas rare que les cabinets médicaux interprètent de manière restrictive le terme « service préventif ».

Cela crée un champ de mines de facturation pour les patients. Si vous répondez à un questionnaire que vous souffrez parfois de brûlures d'estomac ou de maux de tête, la plupart des médecins se renseigneront sur vos réponses pour évaluer la nécessité d'un traitement. Mais cela devrait-il entraîner des frais supplémentaires ?