Quand c’est OK de ne pas donner de pourboire

Si vous avez l’impression qu’on vous demande de donner un pourboire pratiquement partout ces jours-ci, vous n’êtes pas seul. En plus des lieux traditionnels – restaurants, salons de coiffure, taxis – les clients sont invités à donner des pourboires partout, des comptoirs des dépanneurs aux bornes de paiement en libre-service dans les aéroports. Les experts en étiquette tels que Thomas Farley – également connu sous le nom de Mister Manners – appellent le phénomène « tipflation ». « Les gens se sentent vraiment imposés », dit Farley. « Nous vivons déjà une période d’inflation. Tout coûte cher. Et en plus, on vous demande, à chaque fois que vous vous retournez, ‘Combien voulez-vous donner un pourboire ?’ Il semble insistant, il se sent dans le besoin et presque tous les clients avec qui je parle disent : « Pourquoi les entreprises ne paient-elles pas simplement plus les gens ? » » C’est une bonne question, mais ne retenez pas votre souffle pour une réponse. Au lieu de cela, rassurez-vous en sachant qu’il existe encore des scénarios où les experts en étiquette disent qu’un pourboire n’est pas nécessaire, même si on vous présente une tablette qui en demande un. Voici cinq personnes et scénarios qui ne nécessitent pas de pourboire.

Professionnels

En règle générale, vous n’avez pas besoin de donner un pourboire à quiconque gagne un salaire ou exerce un métier. Cela signifie que vous n’avez pas à donner de pourboire aux médecins, avocats, enseignants, plombiers ou techniciens du câble. « Non seulement on ne s’y attendrait pas, mais ce serait très peu orthodoxe et très gênant », déclare Farley. De plus, dans certaines situations, « vous pourriez être considéré comme essayant d’obtenir une sorte de faveur ou qu’il pourrait s’agir d’une sorte de pot-de-vin ».

Service au comptoir

En règle générale, toute personne travaillant au comptoir gagne un salaire, tandis que ceux qui livrent de la nourriture, que ce soit à votre table ou à votre domicile, comptent sur les pourboires comme une partie importante de leur revenu. Pour cette raison, donner un pourboire aux personnes qui travaillent derrière un comptoir, comme un barista ou un caissier, n’est pas une exigence en ce qui concerne les experts en étiquette – même si la tablette suggère le contraire. « Quand ils tournent cet appareil, c’est une chose flagrante, et les gens ont honte de donner un pourboire, mais vous n’êtes pas obligé de le faire », déclare Elaine Swann, experte en style de vie et en étiquette et fondatrice de la Swann School of Protocol. Cela ne veut pas dire qu’un pourboire pour un employé de comptoir est hors de question, cependant. « C’est un beau geste d’offrir un pourboire à un travailleur qui va au-delà du service », déclare Swann. « Par exemple, peut-être que vous fréquentez régulièrement l’établissement et qu’ils ont mémorisé votre commande. »

Événements open-bar

Si vous allez à un événement avec un bar ouvert, le personnel du bar peut ou non mettre un pot de pourboire. En règle générale, « gardez à l’esprit que l’hôte de cet événement a probablement déjà pris en charge le pourboire », explique Swann. « Ce pourboire serait inclus dans ce qu’ils ont dû payer pour le lieu ou pour le service de barman. » Cela signifie que vous n’êtes pas non plus obligé de donner un pourboire. C’est bien sûr apprécié, dit Farley, et cela peut vous aider à obtenir un meilleur service tout au long de la nuit. « S’il y a un bar bondé et qu’il y a plusieurs personnes à qui prendre les commandes, le fait que vous les ayez reconnues peut vous valoir un verre plus lourd. Peut-être qu’ils vous ont donné la tasse de glace que vous demandiez », dit-il. « Un dollar ici ou là n’est pas grand-chose à demander. »

Double pourboire

Vous n’avez pas à donner deux pourboires pour le même service. Swann a récemment entendu des commentaires de femmes qui ont donné un pourboire à la technicienne qui a travaillé sur leurs ongles dans un salon et qui ont ensuite été invitées à donner à nouveau un pourboire lors du paiement au comptoir. « C’est juste l’establishment qui essaie de vous soutirer plus d’argent. » La situation peut devenir un peu plus délicate dans les villes qui ont mis en place des exigences de salaire minimum pour les travailleurs à pourboire, comme les serveurs de restaurant. Certains restaurants de ces villes appliqueront des frais de service de 20 % sur votre facture avant de vous offrir la possibilité de donner un pourboire. Dans ces scénarios, il convient de demander discrètement à votre serveur où vont les frais. « S’ils vous disent que cela va aux serveurs et aux bus et ainsi de suite, votre travail de pourboire est terminé », déclare Swann. Si l’argent va à la maison, vous voudrez probablement laisser un pourboire au serveur qui s’est occupé de vous, explique Farley, qui a récemment fini par donner un pourboire de 20 % en plus des frais de service de 20 % dans un restaurant de Denver. « Du point de vue de l’étiquette, nous donnons toujours un pourboire aux serveurs qui nous apportent notre nourriture », dit-il. « Mais j’ai quitté ce restaurant en ayant l’impression que ce n’était pas une situation tenable. »

Mauvais service