PORTER un couvre-visage fait désormais partie de nos vies, avec des mesures de coronavirus dictant que nous les portons transports en commun, dans les magasins, cafés et pubs.

Mais dans le cadre de la feuille de route récemment révélée par Boris Johnson pour sortir du verrouillage, les masques faciaux pourraient être supprimés d’ici juin.

Suivez notre blog en direct sur la politique britannique pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour …

Le gouvernement a annoncé qu’il achèverait un examen des mesures, y compris les masques faciaux et la règle du plus d’un million avant le 21 juin. Crédits: Getty Images – Getty

Quand cesserons-nous de porter des masques faciaux?

Le port d’un masque facial est actuellement obligatoire dans les transports en commun et dans les espaces intérieurs tels que les magasins.

Le gouvernement a déclaré qu’il achèverait un examen des mesures, y compris les masques faciaux et la règle du plus d’un million avant le 21 juin – lorsque toutes les autres restrictions seront levées.

M. Johnson a présenté son plan en quatre étapes pour faciliter le verrouillage dans un document de 68 pages le lundi 22 février et a exprimé l’espoir que la vie pourrait revenir à la normale d’ici l’été.

Dans la feuille de route, le gouvernement déclare: «La distanciation sociale est difficile et dommageable pour les entreprises et, par conséquent, il est important de revenir à la normale le plus rapidement possible.

<< Avant l'étape 4, au fur et à mesure que l'on comprend mieux l'impact des vaccins sur la transmission et qu'une bien plus grande proportion de la population a été vaccinée, le Gouvernement achèvera un examen des mesures de distanciation sociale et d'autres mesures à long terme qui ont été mises en place. endroit pour limiter la transmission.

« Les résultats de l’examen aideront à éclairer les décisions sur le calendrier et les circonstances dans lesquelles les règles sur 1m +, les masques faciaux et d’autres mesures peuvent être levées. »

Le port d’un masque facial est obligatoire dans les transports en commun au Royaume-Uni depuis le 15 juin. Crédit: Alamy Live News

Pourquoi devons-nous porter des masques faciaux?

Covid-19 se propage par le biais de gouttelettes qui sont libérées lorsqu’une personne tousse ou éternue.

Les revêtements faciaux doivent être portés pour protéger les autres personnes du coronavirus plutôt que vous-même.

Les masques doivent couvrir votre nez et votre bouche – les deux principales sources de transmission.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) affirme que l’utilisation de masques faciaux dans les lieux publics peut réduire la propagation de l’infection dans la communauté lorsqu’ils sont portés par des personnes qui pourraient ne pas se rendre compte qu’elles sont infectées par le virus.

Quand devrais-je porter un masque facial?

Le port d’un masque facial est obligatoire dans les transports publics au Royaume-Uni depuis le 15 juin.

Leur utilisation est également obligatoire dans les gares, les aéroports, les ports et les gares routière et routière.

Le port du masque facial dans les magasins est devenu obligatoire le 24 juillet.

Les masques faciaux sont également obligatoires en Angleterre et en Écosse dans des lieux tels que les banques, les lieux de culte et les bibliothèques.

Ils doivent également être portés lors de la visite d’attractions telles que les musées, les galeries, les aquariums et les parcs à thème.

Les élèves et les enseignants de toutes les écoles secondaires d’Angleterre sont tenus de porter un masque facial dans les parties communes et les couloirs depuis que le pays est entré dans un deuxième verrouillage national le 5 novembre.

Vous devriez porter un masque facial lorsqu’il est difficile de vous éloigner socialement et lorsque vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez pas normalement.

Le port d’un masque facial est obligatoire dans les transports en commun au Royaume-Uni depuis le 15 juin. Crédit: London News Pictures

Quelles sont les amendes si vous ne portez pas de couvre-visage?

La police peut prendre des mesures si le public ne se conforme pas sans une exemption valable.

Les enfants de moins de 11 ans et les personnes souffrant de problèmes respiratoires, de maladies mentales et / ou de handicaps physiques sont dispensés de porter un masque.

Les transporteurs peuvent refuser l’accès aux services si un passager ne porte pas de masque.

Cops and Transport for London peut imposer des amendes de 200 £ (réduites à 100 £ si payées dans les 14 jours) pour la première infraction.

Les récidivistes verront leurs amendes doublées à chaque infraction – jusqu’à une peine maximale de 6400 £.