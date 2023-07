"Quand cela s’arrêtera-t-il ?": Appel du ministre en chef du Mizoram pour la paix au Manipur

Appelant à la fin urgente des violences en cours au Manipur, le ministre en chef du Mizoram, Zoramthanga, a déclaré aujourd’hui que la situation dans l’État s’était « aggravée » ces dernières semaines.

La violence au Manipur a coûté la vie à près de 120 personnes et en a blessé plus de 3 000 autres. La violence a commencé le 3 mai, lorsqu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée.

Dans un long message sur les réseaux sociaux, M. Zoramthanga a déclaré : « Alors que nous espérons avec beaucoup de bonne volonté, d’anticipation et d’espoir, les choses s’amélioreront, les situations semblent s’être aggravées. Quand cela s’arrêtera-t-il ? prières incessantes pour ceux qui ont perdu leurs êtres chers, leurs maisons et leurs familles détruites. Que le Seigneur miséricordieux vous donne la force et la sagesse de traverser cet incident désastreux.

Le début du mois de mai a été témoin d’un incident brutal, fâcheux et injustifié à Manipur. En ce moment même, 3h30 du matin, le 4 juillet 2023 ; rien ne semble avoir changé. Nous comptons, et aujourd’hui est le 62e jour. Alors que nous espérons avec beaucoup de bonne volonté, d’anticipation et d’espoir, les choses se passeraient… pic.twitter.com/EKduEqrShY — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) 3 juillet 2023

L’armée et d’autres forces centrales ont été déployées pour rétablir la paix dans l’État du nord-est, où la violence entre les communautés Meitei et Kuki se poursuit depuis deux mois, entraînant à la fois des pertes en vies humaines et le déplacement de milliers de personnes.

« Je souhaite ne plus voir d’images et de clips vidéo d’églises incendiées, de tueries brutales et de violences de toutes natures, sans distinction de sexe et d’âge. S’il n’y a qu’une seule façon de s’installer pour la paix, devons-nous opter pour celle-là ? » Le poste de M. Zoramthanga a continué.

« De nombreuses vies ont été perdues, des effusions de sang partout, des tortures physiques et les victimes cherchent refuge dans la mesure du possible. Sans aucun doute, ces victimes sont mes proches, mon propre sang et devrions-nous apaiser la situation en étant juste silencieux » Je ne pense pas ! Je voudrais appeler au rétablissement immédiat de la paix et de la normalité. Il incombe à ces citoyens ou entités indiens responsables et respectueux des lois de rechercher des moyens immédiats de rétablir la paix. Le développement avec un touche humaine et Sabka Saath Sabka Vikas s’applique également à mes tribus ethniques Zo à Manipur ! »

Le gouvernement du Mizoram attend un programme de secours du gouvernement central pour plus de 12 000 personnes qui ont été déplacées de Manipur en raison de la violence ethnique. Le ministre en chef Zoramthanga avait demandé un programme de secours de Rs 10 crore en mai.

Le nombre de personnes déplacées de Manipur dans le Mizoram est passé à 12 162, avec au moins 22 personnes supplémentaires entrées dans l’État au cours des deux derniers jours.

« Le nombre de réfugiés et/ou de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) du Manipur, du Myanmar et du Bangladesh est passé à plus de 50 000. Je souhaite et je prie pour que le gouvernement central, sur le plan humanitaire, nous prête une main secourable immédiate », a ajouté M. Zoramthanga.

Le Mizoram abrite également actuellement plus de 35 000 réfugiés du Myanmar et du Bangladesh. La majorité de ces réfugiés viennent du Myanmar, où un coup d’État militaire en février 2021 a entraîné des violences et des déplacements généralisés.