Quand ce réalisateur chevronné a déclaré : « Deepika Padukone est une jolie fille mais sans talent d’actrice, Krrish était un film horrible et Swades de Shah Rukh Khan était stupide ».

MS Sathyu, qui a fait Garam Hawa avec Balraj Sahni et le premier Farooq Shaikh en 1974, a parlé sans crainte des films qu’il aimait et détestait en 2014 en s’adressant au site Rediff.

Interrogé sur Deepika Padukone, le réalisateur a déclaré : « C’est une belle fille mais sans talent d’actrice. » Il a également déclaré : « Goliyon Ki Rasleela de Sanjay Leela Bhansali : Ram Leela était tellement mauvais. Seule la musique était bonne.

Sur Krish

Il m’est arrivé de voir l’un des films de Hrithik Roshan, Krrish, qui a remporté le prix national. Je ne sais pas comment ils ont osé l’envoyer pour un prix national. C’était un film horrible.

Il a ajouté : « Il existe une règle selon laquelle chaque film doit être vu dans son intégralité, même s’il est mauvais. Vous pouvez constater qu’un film est mauvais dès la première demi-heure. Il faut donc le rejeter immédiatement. »

Sur les Swades

Le problème de l’électricité a été résolu en mettant un petit réservoir, un peu d’eau et de l’eau coulait. Il a mis une petite pompe et les ampoules brûlaient. Je veux dire, une personne qui vient de la NASA, ira-t-elle à Chor Bazar (un marché aux puces du sud de Mumbai) et achètera-t-elle un générateur ?

Sathyu a ajouté : « Il aurait pu penser à un système alternatif pour produire de l’électricité, comme la façon dont les satellites produisent de l’électricité solaire et des choses comme ça. Quelle quantité d’eau peut-on stocker dans un petit réservoir ? Et combien de temps pouvez-vous produire de l’électricité même avec une ampoule zéro volt ? Film stupide !