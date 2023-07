Quand Carlos Alcaraz était Comapred à Virat Kohli: REGARDER

Carlos Alcaraz se rendra à New York en août pour défendre un titre à l’US Open. Il est, en fait, le premier adolescent à être en tête du classement ATP, le premier adolescent à remporter le championnat masculin à Flushing Meadows depuis Pete Sampras en 1990, et le premier adolescent à remporter un trophée du Chelem depuis Nadal à Roland-Garros en 2005. Il est désormais le premier homme autre que Djokovic, Federer, Nadal ou Andy Murray à remporter Wimbledon depuis 2002.

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle un commentateur peut être entendu comparant Alcara à la star indienne du cricket Virat Kohli.

« C’est comme regarder Virat Kohli incricket ou Micheal Jordan », peut-on entendre dire le commentateur.

À quoi son co-commentateur dit : « Vraiment, c’est si spécial. Si bon! Tout ce que tu peux faire, c’est sourire. »

Carlos Alcaraz a mis fin à la séquence de 34 victoires consécutives de Novak Djokovic au All England Club en le devançant 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 pour remporter le Grand Chelem de Wimbleon 2023. titre.

L’écart d’âge entre Alcaraz et Djokovic, 36 ans, qui a essuyé des larmes lors de la cérémonie de remise des trophées, était le plus grand de toutes les finales masculines de Chelem depuis 1974. Le joueur de 20 ans a rejoint Nadal en tant que deuxième champion masculin espagnol au herbe Majeure à l’ère Open. Il est également devenu le troisième plus jeune homme après Bjorn Borg et Boris Becker à remporter le titre au club All England.

Alcaraz avait donc la jeunesse de son côté, ce qu’il a également fait, bien sûr, lors de leur rencontre en demi-finale de Roland-Garros le mois dernier. Celui-là était extraordinaire pendant deux sets avant qu’Alcaraz ne se resserre et ne disparaisse. Cette fois, il avait l’endurance et les coups nécessaires pour dépasser Djokovic – et la conviction qu’il pouvait gagner.

Un autre grand joueur de cricket indien, Sachin Tendulkar, s’était rendu sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge d’Alcaraz.

S’adressant à Twitter, Sachin a salué l’Espagnol de 20 ans et a déclaré qu’il suivrait la carrière d’Alcaraz comme il l’a fait avec Roger Federer.

« Quelle finale fantastique à regarder ! Excellent tennis par ces deux athlètes ! Nous assistons à l’ascension de la prochaine superstar du tennis. Je suivrai la carrière de Carlos pendant les 10 à 12 prochaines années, comme je l’ai fait avec @Rogerfederer. Toutes mes félicitations @carlosalcaraz ! », a tweeté Tendulkar.

