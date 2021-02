Quand Boris Johnson annoncera-t-il un plan de sortie de verrouillage et à quoi nous attendons-nous?

Au cours de la semaine dernière, Boris Johnson a travaillé sur les données sur les décès, les cas et les admissions à l’hôpital de coronavirus alors qu’il se prépare à dévoiler sa feuille de route pour assouplir les restrictions de verrouillage en Angleterre.

Le Premier ministre a également examiné l’effet des différentes mesures de verrouillage du pays et du déploiement du vaccin avant de dévoiler son plan au Parlement lundi.

Voici un aperçu du déroulement de la journée.

Quand le premier ministre annoncera-t-il ses plans?

M. Johnson présidait dimanche une réunion de hauts ministres, connue sous le nom de comité «Covid S», pour finaliser ses plans avant qu’ils ne soient approuvés par le Cabinet lundi.

Regardez plus

Il dévoilera ensuite les plans aux députés à la Chambre des communes vers 15h30 dans l’après-midi, avant de diriger une conférence de presse à Downing Street plus tard dans la soirée.

Que pouvons-nous attendre de l’annonce?

L’approche «prudente et progressive» de M. Johnson pour assouplir les restrictions devrait fixer des dates cibles pour lesquelles les diverses restrictions seront assouplies.

Il contient également un objectif accéléré visant à vacciner tous les adultes âgés de plus de 50 ans, en plus de ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un plus grand risque, d’ici le 15 avril.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

M. Johnson s’est engagé à offrir à tous les adultes au Royaume-Uni un vaccin d’ici la fin du mois de juillet, ce qui, selon lui, permettrait d’assouplir certaines des mesures les plus strictes.

Qu’a dit M. Johnson à propos de ses projets?

M. Johnson a déclaré qu’il n’y aurait «aucune interruption» dans le déploiement du vaccin et a déclaré qu’il souhaitait qu’il aille «plus loin et plus vite dans les semaines à venir».

«Nous allons maintenant viser à offrir un coup à chaque adulte d’ici la fin juillet, nous aidant à protéger les plus vulnérables plus tôt, et à prendre des mesures supplémentaires pour alléger certaines des restrictions en place.

« Mais il ne devrait y avoir aucun doute – la voie de sortie du verrouillage sera prudente et progressive, car nous continuons tous à nous protéger et à protéger ceux qui nous entourent. »