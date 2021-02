Quand Boris Johnson annoncera-t-il la feuille de route pour mettre fin au verrouillage et à quoi cela pourrait-il ressembler?

Il est peu probable que le verrouillage soit considérablement assoupli tant que les cas quotidiens de Covid ne se comptent pas par centaines, contre plus de 10000 par jour actuellement, Le télégraphe comprend.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a déclaré que le gouvernement voulait « absolument » que le verrouillage actuel soit le dernier.

M. Hancock a déclaré à BBC Breakfast qu’il souhaitait s’assurer que les mesures soient assouplies « soigneusement et prudemment » afin de ne pas avoir à remettre en place des restrictions.

Il a déclaré: « Avoir une sortie durable, donc lever les mesures d’une manière qui peut être durable et nous n’avons pas besoin d’avoir un autre verrouillage, c’est évidemment une partie importante de nos considérations. »

Qu’est-ce qui rouvrira en premier?

Les ministres ont déclaré que la réouverture des écoles en Angleterre le 8 mars restait leur première priorité, bien que des rapports suggèrent que le retour pourrait être échelonné, les écoles secondaires rentrant une semaine plus tard.

M. Johnson a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise sur le retour des groupes annuels des écoles d’Angleterre ou sur l’échelonnement des primaires et des secondaires.

Le professeur Neil Ferguson, qui conseille le gouvernement dans le cadre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré que la modélisation suggère « qu’il y a probablement une marge de manœuvre pour rouvrir toutes les écoles » à partir du 8 mars, mais a reconnu qu’il y aura « un peu plus d’un risque « d’augmenter le nombre de cas que si seules les écoles primaires étaient rouvertes.

Le professeur Gabriel Scally, président de la section épidémiologie et santé publique de la Royal Society of Medicine et membre de Sage, a déclaré que les écoles devaient être sécurisées avant de rouvrir.

Il a déclaré à Good Morning Britain le 15 février: « En prenant de l’espace supplémentaire, en améliorant la ventilation, en étendant le port du masque dans les écoles – tout cela aidera. »

À quoi ressemble le reste de la feuille de route?

Après les écoles, il est prévu que les prochains domaines de détente seront les magasins non essentiels et les règles sur les loisirs de plein air et la socialisation.

Les rapports ont suggéré diverses dates de réouverture pour l’hospitalité, avec des suggestions optimistes variant du week-end de Pâques à mai, avec l’avertissement que la réouverture initiale peut être pour l’extérieur plutôt que pour l’intérieur.

Kate Nicholls, la directrice générale de UK Hospitality, a appelé à une « stratégie de sortie progressive très claire du verrouillage ».

S’exprimant sur Good Morning Britain le 15 février, elle a déclaré qu’ils avaient besoin « non seulement de cette date initiale, mais de l’élimination progressive de ces restrictions liées au déploiement du vaccin ».

Elle a ajouté qu’il faudrait davantage de soutien aux entreprises si les restrictions se poursuivaient.