La pression monte sur le Premier ministre pour qu’il explique comment il a financé la rénovation de son appartement de Downing Street, qui aurait coûté jusqu’à 200 000 £.

La question de savoir si Boris Johnson a enfreint le code ministériel en ne déclarant pas d’où proviennent les fonds tourbillonnent également, les travaillistes appelant à une enquête complète.

Si M. Johnson a reçu un cadeau ou un prêt pour la rénovation coûteuse et ne l’a pas déclaré dans un délai d’un mois, il aura enfreint la loi électorale.

Cependant, M. Johnson a déjà enfreint le code ministériel. En 2019, la commission parlementaire multipartite des normes a mené une enquête sur M. Johnson au sujet d’un enregistrement tardif d’intérêts financiers.

L’enquête a révélé que M. Johnson – qui n’était pas encore Premier ministre à l’époque – était en retard pour enregistrer les intérêts financiers sur deux propriétés.

Il avait trois mois de retard pour enregistrer la copropriété d’une propriété à Londres en 2017 et 11 mois de retard pour enregistrer sa participation partagée dans une propriété du Somerset en 2019.

Le rapport indiquait: «Si nous concluons à l’avenir que M. Johnson a commis de nouvelles violations des règles d’enregistrement, nous considérerons cela comme une question qui pourrait nécessiter une sanction plus grave.»

On a prétendu que le Parti conservateur avait secrètement approuvé le paiement de la facture de 58 000 £ il y a neuf mois. Selon un e-mail divulgué, le paiement a été couvert par un donateur conservateur.

L’ancien chef de la fonction publique a averti aujourd’hui Boris Johnson que les premiers ministres doivent «montrer l’exemple» et «respecter les règles» comme l’exige le code ministériel.

Lord Gus O’Donnell, qui a été le membre le plus ancien de la fonction publique de 2005 à 2011, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme selon lequel si M. Johnson voulait se concentrer sur la politique plutôt que sur la dispute, la meilleure chose qu’il puisse faire est de «simplement obéir à toutes les règles».

«La question est vraiment de savoir si nous attendons de nos députés, ministres et PM qu’ils obéissent aux règles. S’il y a un ensemble de règles, elles sont vraisemblablement là pour une bonne raison », a-t-il déclaré.

«Ils peuvent être modifiés si les gens pensent qu’ils ont tort. Mais s’ils sont là, nous nous attendrions à ce que les gens, et les ministres en particulier, obéissent à ces règles. Ils sont obligatoires en vertu du code ministériel. »

La piste complète de l’argent sera probablement révélée lors de la publication d’un registre mis à jour des intérêts ministériels, peut-être dès cette semaine.

M. Johnson a également été accusé d’avoir enfreint le code ministériel sur d’autres problèmes récents.

Plus tôt ce mois-ci, la dirigeante adjointe travailliste, Angela Rayner, a allégué que M. Johnson avait enfreint le code en utilisant la salle de presse de Downing Street pour lancer une «attaque politique spontanée» contre le maire de Londres Sadiq Khan.

À la fin d’un briefing Covid, le Premier ministre a affirmé avoir laissé les finances de Transport for London (TfL) dans un état «solide et bon» et a accusé M. Khan d’avoir fait un «trou noir» dans le budget du réseau de transport avec un gel des tarifs.

Il a également été suggéré que M. Johnson a peut-être enfreint le code lorsqu’il a échangé des messages WhatsApp avec James Dyson et a proposé de «régler» certaines affaires fiscales alors que la société de M. Dyson construisait des ventilateurs pour aider à la réponse de Covid.