Blake Shelton a finalement posé la question à son amour de longue date Gwen Stefani en octobre dernier, mais quand est-ce que la marche dans l’allée? Selon le chanteur de « Go Ahead and Break My Heart », cela pourrait être plus tôt que vous ne le pensez.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy