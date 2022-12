Quand Black Panther : Wakanda Forever sera-t-il disponible en streaming ?

Black Panther: Wakanda Forever était le dernier film Marvel de l’année, concluant la phase 4 sur une note plutôt sombre. Le film explore comment le royaume de Wakanda fait face à une nouvelle menace après avoir perdu T’Challa – un complot écrit après le décès tragique de Chadwick Boseman en 2020.

Si vous souhaitez diffuser le deuxième film Black Panther – ou l’acheter numériquement ou physiquement –, nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le moment où il est disponible pour le visionnage à domicile. Nous avons également un article similaire pour Top Gun : Maverick.

Pour voir quels films et émissions de télévision sont à venir, lisez nos guides de la phase 5 et de la phase 6 du MCU. Nous avons également une analyse sur Marvel Phase 4 dans son ensemble.

Quand est-ce que Black Panther: Wakanda Forever devrait être disponible en streaming ?

Comme tous les autres films Marvel, Black Panther : Wakanda Forever sera disponible en streaming sur Disney+.

Deadline a rapporté que malgré l’existence d’une fenêtre de sortie en salles de 45 jours pour les films Marvel, il n’y a “pas de plans pour que le film réalisé et écrit par Ryan Coogler atterrisse sur Disney + à la fin de l’année”.

Cela correspondrait à ce qui s’est passé avec le film Marvel précédent, Thor: Love and Thunder. Ce film a mis 62 jours avant sa sortie sur la plateforme. Black Panther: Wakanda Forever est sorti le 11 novembre 2022. Par conséquent, une sortie à domicile en janvier ou février 2023 semble beaucoup plus probable pour le film.

Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations lorsque nous l’aurons.

Disney+ coûte 7,99 £/10,99 $ par mois et 79,90 £/109,99 $ par an pour la version sans publicité. Il existe également une version moins chère et sans publicité disponible aux États-Unis pour 7,99 $ par mois (aucune option annuelle n’est disponible ici). Vous pouvez vous inscrire à Disney + ici.

Est-ce que Black Panther : Wakanda Forever sortira en VOD, DVD et Blu-ray ?

Black Panther : Wakanda Forever sortira presque certainement sur des plateformes VOD telles qu’Amazon, Google Play et YouTube, et devrait être disponible sur DVD/Blu-ray.

En règle générale, Disney annonce ces dates de sortie après l’arrivée du film Disney + – nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus.