Quand Bipasha Basu a RÉAGI au commentaire de la star de Gadar 2 Ameesha Patel sur ses hanches et son rôle dans Jism; dit : ‘Tu dois être une femme…’

Ameesha Patel est actuellement dans l’actualité comme le film Gadar 2 va sortir en août. Il y a beaucoup d’anticipation autour de ce film car c’est après des années que la partie de l’un des films les plus aimés mettant en vedette Sunny Deol et Ameesha Patel arrive en salles. Ameesha Patel fait la une des journaux pour plusieurs raisons, dont une affaire judiciaire. Au milieu de cela, une vieille vidéo de Bipasha Basu parler d’Ameesha Patel a frappé Internet. Il y a longtemps, sur Koffee With Karan, Bipasha Basu avait réagi aux propos tenus par Ameesha à propos de son film Jism.

Quand Bipasha Basu RÉAGIT au commentaire d’Ameesha Patel sur ses hanches

Dans la vidéo qui a refait surface sur internet, Karan Johar raconte à Bipasha Basu qu’Ameesha Patel a fait un commentaire disant qu’elle ne ferait pas un film comme Jism car sa grand-mère n’aimerait pas ça. Bipasha a réagi à ces commentaires en disant qu’Ameesha Patel n’a pas les attributs physiques pour porter un film comme Jism. Elle a en outre ajouté qu’elle ne choisirait pas Ameesha pour Jism car tout son cadre était faux. Elle appelait Ameesha ‘petite’ et ‘petite’. Bipasha Basu aurait déclaré: « Vous devez être une femme, comme un ensemble complet, pas seulement physiquement, mais vous devez avoir une personnalité très forte. Je pense qu’elle est trop petite, trop petite pour faire ça. »

Karan Johar a également rappelé à Bipasha Basu le commentaire d’Ameesha Patel sur ses hanches. À cela, l’actrice de Jism a répondu en disant qu’elle convenait que ses hanches étaient grosses et que cela ne la dérangeait pas. Elle a plutôt remercié Ameesha Patel d’avoir dit cela car maintenant ses hanches sont petites.

Découvrez la vidéo de Bipasha Basu ci-dessous :

Pendant ce temps, Ameesha a également fait la une des journaux récemment en partageant un spoiler majeur de Gadar 2 sur Internet. Sur les réseaux sociaux, elle a écrit sur une scène de Gadar 2 dans laquelle Sunny Deol, alias Tara Singh, semble pleurer la perte de quelqu’un. Les fans se demandaient si c’était Sakeena qui était morte. Répondant à cela, elle a écrit : « Hé tous mes adorables fans !! Trop d’entre vous ont été préoccupés et inquiets à propos de cette photo de GADAR 2 en pensant que c’est SAKEENA qui est morte !!! Eh bien, ce n’est pas le cas !! Je ne peux pas dire mais ce n’est PAS SAKEENA ! Alors s’il vous plaît ne vous inquiétez pas !!