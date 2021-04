Le PRÉSIDENT Joe Biden a confirmé que les États-Unis retireraient toutes leurs troupes d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021.

Le retrait d’environ 3 000 soldats américains coïncidera avec le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Les troupes américaines se retireront d’Afghanistan le 1er mai Crédit: EPA

Quand Biden retire-t-il les troupes américaines d’Afghanistan?

Le retrait des troupes américaines commencera le 1er mai et se poursuivra jusqu’à ce que tous les militaires américains soient hors d’Afghanistan.

« Je suis maintenant le quatrième président américain à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse dans l’après-midi du 14 avril.

« Deux républicains. Deux démocrates. Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième. Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles. »

« Les États-Unis commenceront leur retrait définitif le 1er mai de cette année », a déclaré Biden. « Nous le ferons de manière responsable, délibérée et en toute sécurité. »

Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines en Afghanistan le 14 avril Crédit: EPA

Biden a déclaré que les talibans devraient savoir que les États-Unis « défendront nos alliés et partenaires avec tous les outils à notre disposition ».

Il a dit qu’ils quitteraient l’Afghanistan avant l’anniversaire du 11 septembre, mais qu’ils tiendraient les talibans responsables.

« Mon équipe est en train de définir notre stratégie nationale », a poursuivi Biden, ajoutant qu’il avait alerté l’ancien président George W. Bush de sa décision et qu’ils étaient unis dans leur admiration pour les gens qui ont servi dans l’armée américaine.

« Ils ont les remerciements d’une nation reconnaissante », a-t-il poursuivi en soulignant que « notre diplomatie ne dépend pas » du déploiement indéfiniment des troupes américaines.

« Nous sommes allés en Afghanistan à cause d’une horrible attaque qui s’est produite il y a 20 ans », a-t-il déclaré. « Cela ne peut pas expliquer pourquoi nous devrions y rester en 2021. »

Biden a ajouté: « Nous devons nous concentrer sur le défi qui nous attend », soulignant les tensions avec la Chine, les « cybermenaces » en 2021 et le renforcement des soins de santé mondiaux à la lumière de la pandémie.

Il a rejeté les arguments pour « rester plus longtemps » et a expliqué que ses prédécesseurs étaient réticents à partir réellement, bien que la raison de rester devienne « de moins en moins claire ».

Le président Biden a annoncé que toutes les troupes américaines quitteraient l’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021 Crédit: EPA

« En ce moment, il y a un risque important à rester au-delà du 1er mai », a déclaré Biden aux journalistes. «Nous devons avoir des réponses claires.

«Quelles conditions au juste nous permettent de partir? Par quels moyens et combien de temps faudrait-il pour y parvenir? [how many lives lost?] »

« La guerre en Afghanistan n’a jamais été censée être une entreprise multigénérationnelle. Nous avons été attaqués. Nous sommes entrés en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs », a-t-il conclu avant de quitter le podium.

« Ben Laden est mort et al-Qaïda est dégradé… et il est temps de mettre fin à la guerre pour toujours. »

Quand la guerre en Afghanistan a-t-elle commencé?

La guerre en Afghanistan a commencé le 7 octobre 2001, près d’un mois après les attentats terroristes de New York le 11 septembre.

Près de 3 000 personnes ont été tuées dans les attentats terroristes du 11 septembre, dont les États-Unis pensaient qu’Oussama Ben Laden – qui était à la tête d’al-Qaïda – était à l’origine de ces attaques.

Il y a eu beaucoup de pression internationale sur les dirigeants afghans pour qu’ils livrent Oussama Ben Laden, cependant, lorsque les talibans ont refusé aux États-Unis, ils ont décidé qu’ils utiliseraient leurs forces armées.

La guerre en Afghanistan a commencé le 7 octobre 2001, près d’un mois après les attentats terroristes du 11 septembre à New York. Crédit: EPA

Le 7 octobre 2001, les États-Unis, avec le Royaume-Uni, ont lancé l’opération Enduring Freedom.

Ce mois-là, les États-Unis ont commencé à bombarder l’Afghanistan en ciblant les combattants d’Al-Qaïda de Ben Laden ainsi que les talibans.

Ce n’est qu’en 2011, dix ans après le début de la guerre en Afghanistan, que Ben Laden a finalement été retrouvé par des soldats américains au Pakistan, où il a été abattu.

Combien d’Américains sont morts pendant la guerre en Afghanistan?

À ce jour, environ 2 300 soldats américains sont morts en Afghanistan depuis le début de la guerre, il y a près de 20 ans.

À ce jour, environ 2300 soldats américains sont morts au combat Crédit: EPA

En février 2021, aucun soldat américain n’aurait été tué au combat en Afghanistan depuis 2020.

Les deux dernières troupes américaines décédées au combat ont eu lieu le 8 février 2020.

Les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie ont coûté collectivement aux contribuables américains plus de 1,50 billion de dollars depuis le 11 septembre 2001, selon un rapport du ministère de la Défense.