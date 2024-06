Quand Benjamin Sesko pourrait informer Chelsea qui il rejoint cet été

Chelsea pourrait savoir très prochainement si l’attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko va les rejoindre ou non cet été.

Benjamin Sesko est considéré comme une cible clé pour Chelsea, le journaliste Simon Phillips affirmant que les Blues ont déjà déclaré au RB Leipzig qu’ils étaient prêts à payer sa clause libératoire de 55 millions de livres sterling.

Il a terminé très bien la saison dernière, marquant sept buts lors de ses sept derniers matchs en Bundesliga.

Sesko semble désormais figurer en tête de la liste restreinte de Chelsea pour la fenêtre de transfert.

Cependant, le club fait face à la concurrence de son rival londonien, Arsenal.

Ce que disent actuellement les agents de Benjamin Sesko

Selon Donnez-moi du sportChelsea et Arsenal aiment Sesko, ce dernier estimant qu’ils sont les favoris pour la signature du joueur.

Le vainqueur de la course pour Sesko pourrait en fait émerger très prochainement.

Le même média affirme que les agents de l’international slovène ont indiqué vouloir prendre une décision avant l’Euro 2024, qui débute vendredi.

Sesko participera au tournoi avec son pays, qui affrontera le Danemark lors de son premier match.

Benjamin Sesko prend la bonne décision

Sesko n’a pas encore choisi de club à rejoindre, semble-t-il, mais le joueur de 21 ans a décidé de régler son avenir avant l’Euro, et c’est une bonne décision.

La star de Leipzig pourra se concentrer pour aider la Slovénie à aller le plus loin possible dans le tournoi et ne pas s’inquiéter des spéculations sur son avenir.

Cela ne laisse pas trop de temps à Sesko pour prendre une décision, mais rejoindre Chelsea ou Arsenal serait une bonne évolution de carrière pour lui. Ce sont évidemment deux des plus grands clubs du monde.

Selon Fabrizio Romano, Manchester United est également intéressé par Sesko, donc l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg ne manque pas de bonnes options cet été. Dans l’état actuel des choses, il semble qu’il jouera en Premier League la saison prochaine.

