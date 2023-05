Quand Ayushmann Khurrana a révélé comment papa P Khurana était « derrière le double N et le double R » en son nom

Le père d’Ayushmann Khurrana et d’Aparshakti Khurana, le célèbre astrologue P Khurana est décédé le vendredi matin du 19 mai à Mohali. P Khurana était étudiant en droit mais il était intrigué par l’astrologie et il est devenu l’un des astrologues les plus célèbres d’Inde.

Ayushmann a gagné en popularité grâce à son choix unique de films et à son orthographe inhabituelle. Dans une ancienne interview, l’acteur a révélé que son père était responsable de lui avoir donné un nom unique. En 2021, Khurrana a dédié un message adorable à son père le jour de la fête des pères, et dans la légende, il a écrit : « Il est la raison derrière les doubles N et double R en mon nom. » En s’adressant à Hindustan Times en 2017, Ayushmann a parlé du changement d’orthographe de son nom et a déclaré: « Après tout, mon père est astrologue depuis avant ma naissance. En fait, cette tendance (épeler les noms différemment) est venue assez tard (dans le reste du pays), et même plus tard à Mumbai.

Voici l’ancien message d’Ayushmann Khurrana pour son père





Contrairement à Ayushmann, son frère Aparshakti a une orthographe simple, Ayushmann a expliqué pourquoi Aparshakti avait une orthographe simple, « Il n’en avait pas besoin car son nom était numérologiquement correct. » Ayushamann a ajouté que ses parents cherchaient un nom qui avait une orthographe normale et qui avait raison selon la numérologie. Mais ils n’ont rien trouvé. Tout ce qu’ils ont trouvé était des noms très simples, mais Ayushmann était unique. Ainsi, ils ont décidé d’aller avec Ayushmann. Dans une autre interview, il a déclaré qu’il ne croyait pas à l’astrologie, mais qu’il suivait très sérieusement les conseils de son père.

Le décès de P Khurana a été confirmé par la famille dans un communiqué officiel, qui se lit comme suit : « C’est avec notre profonde tristesse que nous vous informons que le père d’Ayushmann et d’Aparshakti Khurana, l’astrologue P Khurana, est décédé ce matin à 10h30 à Mohali, en raison d’une longue mal incurable. Nous sommes redevables de toutes vos prières et de votre soutien pendant cette période de perte personnelle. Les derniers rites du père d’Ayushmann et d’Aparshakti, P Khurana, auront lieu au terrain de crémation de Manimajra à Chandigarh à 17h30.