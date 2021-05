Quand Ayushmann a surpris sa femme Tahira en train de faire la sieste | Nouvelles des gens

Mumbai : la cinéaste et scénariste Tahira Kashyap a partagé vendredi une photo Instagram en train de faire la sieste avec son chiot Peanut, qui a été capturée par son mari, l’acteur Ayushmann Khurrana. Sur l’image, Tahira est vêtue avec désinvolture d’un t-shirt rayé et d’un short noir, avec quelques livres et son téléphone qui traînent. Tahira et Peanut somnolent toutes les deux, sans se rendre compte qu’elles ont été cliquées.

« @ayushmannk nous a surpris en train de faire la sieste ! #peanut #siesta #puppylove (j’ai eu une partie de ma meilleure compagnie au lit (book emoji) et (dog emoji) et oui (téléphone emoji) aussi !) », a-t-elle légendé l’image.

L’auteur et producteur Twinkle Khanna s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: « Si mignon. »

Ayushmann et Tahira étaient des amours d’enfance. Les deux se sont mariés en 2008. Le couple a accueilli leur fils Virajveer en 2012 et leur fille Varushka en 2014.

La prochaine liste d’Ayushmann comprend « Anek », « Chandigarh Kare Aashiqui » et dans « Doctor G ».