Quand auront lieu les prochaines élections générales britanniques ?

Les élections GÉNÉRALES ont normalement lieu tous les cinq ans, cependant, parfois un Parlement peut demander à la monarchie de dissoudre le bureau actuel ou le monarque décide de le faire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les élections générales et quand s’attendre à la prochaine.

Les prochaines élections générales devraient avoir lieu en 2025 Crédit : PA

A quand les prochaines élections générales ?

Un Parlement peut durer cinq ans.

Passé ce délai, il se dissoudra automatiquement et le jour du scrutin aura probablement lieu 25 jours plus tard, pas plus tôt.

La dernière élection générale a été déclenchée en décembre 2019, comme Boris Johnson en a appelé une plus tôt.

Cela signifie que le Parlement se dissoudra le mardi 17 décembre 2024, ce qui permet la tenue d’élections générales le 24 janvier 2025.

La réintroduction de la loi de 2022 sur la dissolution et la convocation du Parlement donne désormais le pouvoir au monarque – le roi – de dissoudre le Parlement s’il en ressent le besoin.

Les premiers ministres en exercice ont le pouvoir de déclencher des élections générales plus tôt s’ils le souhaitent.

Les concours ont traditionnellement lieu le premier jeudi de mai pour coïncider avec les votes du conseil local.

Il doit y avoir un préavis de 25 jours pour une élection, afin que les candidats puissent passer en mode campagne.

Pour que cela se produise, le Parlement est dissous et les principaux travaux du gouvernement suspendus.

Cela signifie que le dernier concours pourrait être annoncé le 29 décembre 2024.

Si aucune élection anticipée n’est déclenchée, le parlement actuel sera le premier depuis 2015 à terminer un mandat complet.

Une date provisoire du jeudi 2 mai 2024 a été donnée pour la prochaine élection générale.

La dernière élection a été remportée par les conservateurs avec une majorité de 364 sièges, celle-ci est tombée à 358 sièges depuis les défaites aux élections partielles.

Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prochaines élections générales pourraient être déclenchées avant le 2 mai 2024.

Une élection déclenchée plus tôt que prévu est connue sous le nom d’élection anticipée.

En 2017, Theresa May a convoqué des élections anticipées, une décision qui a coûté la majorité aux conservateurs.

Les dernières élections générales, convoquées par M. Johnson en 2019, étaient également anticipées.

Cependant, il est peu probable qu’une élection anticipée soit déclenchée par le premier ministre de si tôt.

Johnson a été évincé en tant que chef du Parti conservateur après une vague de démissions de ses ministres.

Cela l’a conduit à démissionner de ses fonctions de Premier ministre et de chef du parti.

Une élection à la direction a eu lieu qui a vu Rishi Sunak et Liz Truss s’affronter dans les poules, cependant, Truss est arrivée en tête pour devenir la troisième femme Premier ministre britannique.

Comme indiqué précédemment, la loi de 2022 sur la dissolution et la convocation du Parlement “a ravivé le pouvoir du monarque de dissoudre le Parlement, à la demande du Premier ministre de l’époque”.

Cela signifie que la monarchie peut désormais demander un nouveau Parlement et donc organiser des élections générales plus tôt.

Qu’est-ce qui pourrait provoquer une élection anticipée ?

Le premier ministre peut choisir de déclencher une élection générale quand il le souhaite avant la fin de son mandat de cinq ans.

L’ancien Premier ministre David Cameron a introduit de nouvelles règles en 2011 qui limitaient les pouvoirs des premiers ministres pour déclencher des concours instantanés.

Il a présenté la Loi sur le Parlement à durée déterminée pour assurer la stabilité de sa coalition avec les Lib Dems de Nick Clegg.

En vertu de celui-ci, une élection ne pouvait être déclenchée que si une supermajorité des deux tiers des députés votait pour ou si le gouvernement perdait une motion de confiance.

Mais l’acte a eu des conséquences inattendues et a conduit à une impasse parlementaire lors des pourparlers sur le Brexit.

Cela signifiait que l’ex-premier ministre Mme May, qui était un canard boiteux sans majorité, n’était pas en mesure de forcer une élection.

M. Johnson a abandonné la législation en mars 2022 et est revenu au système où le Premier ministre contrôle le déclenchement d’un vote national.

Le public peut-il forcer une élection générale?

En vertu de la loi de 2011 sur le Parlement à durée déterminée, il n’y avait aucun moyen pour le public de forcer une élection générale.

Les règles restreignaient le raisonnement d’une élection afin qu’elle ne puisse pas être influencée par l’opinion publique ou les pétitions.

Le pouvoir de déclencher des élections générales chaque fois que cela signifie théoriquement que si l’opinion publique était suffisamment forte, une élection pourrait être convoquée.

Cependant, il est très peu probable qu’un Premier ministre en exercice déclenche des élections anticipées en raison de la pression publique.

Le public est beaucoup plus susceptible de vouloir des élections générales lorsqu’il n’est pas satisfait de la direction actuelle, de sorte que le Premier ministre en exercice perdrait probablement dans ce scénario.

La pression et les appels publics devraient être écrasants, mais seul le Premier ministre – ou le roi en théorie – pourrait forcer des élections générales.

Quelle est la fréquence des élections générales au Royaume-Uni ?

Une législature complète au Royaume-Uni peut durer jusqu’à cinq ans, les élections générales ayant lieu le premier jeudi de mai.

Maintenant que la loi de 2011 sur le Parlement à durée déterminée a disparu, les premiers ministres peuvent déclencher des élections quand ils le souhaitent.

Cela a tendance à se faire tous les quatre ou cinq ans, lorsque c’est le plus avantageux pour eux et leur parti.

Les dirigeants en position de force s’adressent généralement au peuple plus tôt, ceux qui craignent une perte attendant la fin de leur mandat.

Les partis en position de faiblesse sont plus susceptibles d’attendre la fin du mandat ou de résoudre les problèmes sans élection générale.

Des votes de confiance peuvent être organisés pour élire un chef qui ne fournit pas ce dont le parti a besoin, cela peut être fait à un Premier ministre en exercice ainsi qu’à l’opposition.

Si un premier ministre en exercice est évincé de son parti, une course à la direction a lieu plutôt qu’une élection générale.

Pourquoi les élections ont-elles toujours lieu un jeudi ?

Toutes les élections générales depuis 1935 ont eu lieu un jeudi.

Avant cela, la journée variait selon les jours de milieu de semaine, avec parfois le samedi.

Il est suggéré que parce que le jeudi était traditionnellement le jour du marché, ce qui signifie que plus de gens seraient déjà en ville, cela pourrait potentiellement entraîner une participation plus élevée.

D’autres suggèrent qu’une élection le vendredi pourrait conduire à des votes plus ivres en raison d’un jour de paie le vendredi, tandis qu’une élection le dimanche pourrait être influencée par les sermons du dimanche.

Une autre raison est qu’une élection jeudi permettrait à la nation de connaître le résultat vendredi et donnerait au nouveau chef le week-end pour nommer son cabinet avant d’entrer dans sa première semaine complète en tant que Premier ministre.

Mais ce système a causé des problèmes au Royaume-Uni lorsque nous étions membres de l’UE, car la plupart des nations européennes tiennent le leur le dimanche.

Cela signifiait que les votes exprimés pour les députés européens devaient être enfermés pendant trois jours pour être comptés en même temps que sur le reste du continent.