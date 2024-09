Quand aurons-nous une publicité décente pour un produit d’IA ?

Bienvenue dans la mise à jour du jeudi d’Unmade. Aujourd’hui : Pourquoi toutes les publicités des produits IA semblent-elles si inhumaines ? Et une amélioration de l’indice Unmade.

Cette semaine, certains des plus grands esprits de la créativité publicitaire ont tenté une nouvelle fois de vendre les avantages de l’IA à un public de consommateurs, mais sans succès.

Apple, célébré depuis 40 ans comme un excellent gardien de sa propre marque, a lancé une campagne absolument puante pour promouvoir les avantages d’Apple Intelligence.

La campagne met en scène Bella Ramsey qui utilise les fonctionnalités d’intelligence artificielle du nouvel iPhone pour éviter les situations embarrassantes. Oui, ce vieux cliché.

Ramsey rencontre son agent et utilise son téléphone pour prétendre (de manière peu convaincante) qu’elle a lu un script…

… et pour cacher le fait qu’elle ne se souvient pas du nom de quelqu’un (après avoir été vue pour la première fois se baissant bizarrement derrière un mur pour parler à Siri)…

… et de prononcer quelques mots émouvants lors des funérailles d’un animal de compagnie…

En d’autres termes, pour s’en tirer en se comportant de manière non professionnelle et inauthentique.

D’un point de vue stratégique, c’est un sosie parfait de Publicité émotionnellement vide de Google datant de juilletdans lequel un père a utilisé son produit d’IA Gemini pour écrire une lettre à un athlète prétendant provenir de sa fille.

Encore une fois, le message était que l’IA peut être utilisée comme un moteur de simulation.

Un défi inhérent à toute publicité est que dès que vous plongez dans les caractéristiques du produit, vous essayez peut-être d’intéresser le consommateur à une amélioration itérative qui, en réalité, n’est tout simplement pas si intéressante.

Mais est-ce que cela peut être le cas avec l’IA ? Malgré toutes les avancées technologiques qui se font passer pour des développements magiques dans le domaine de l’IA générative, est-il possible qu’il n’existe tout simplement aucun cas d’utilisation réellement intéressant et utile ? Bien sûr que non.

Dans le cas de ces deux campagnes, elles présentent les caractéristiques d’un marketing mené par un comité réticent au risque, inquiet des réactions négatives s’il montrait certaines des choses vraiment puissantes dont l’IA générative est capable.

Cela n’a aucun sens, puisque ces marques ont choisi d’entrer dans ce champ de bataille de l’IA parce qu’elles reconnaissent son importance.

Jusqu’à présent, les scripts auraient pu être écrits par ChatGPT-3.5. C’est d’ailleurs une insulte. Il n’y a pas encore eu de publicité intéressante, ou même à moitié décente, sur un cas d’utilisation de l’IA.

Il est possible de créer une merveilleuse publicité pour un produit d’IA, mais les créatifs devront être autorisés à libérer leur humanité pour y parvenir.

Ce fut une journée bien meilleure sur l’Unmade Index mercredi, la plupart des actions des médias et du marketing cotées à l’ASX étant en hausse.

Parmi les valeurs de radiodiffusion, ARN Media a été la plus performante, gagnant 1,6 %. Nine a gagné 1,2 % et le propriétaire de SEN Radio, Sports Entertainment Group, a gagné 7,1 %.

L’Unmade Index a progressé de 0,95%, passant à 443,1 points.

