Quand aura lieu l’heure d’été 2024 ? Premier jour d’automne, changement d’heure dans le comté de Palm Beach

Depuis des années, les législateurs de plusieurs États font pression pour que l’heure d’été, ou « heure d’été », reste la norme tout au long de l’année. Et tandis que les rumeurs sur heure d’été toute l’année en Floride Cela fait des années que les choses tournent mal, mais nous allons encore retomber en arrière en 2024.

Mais l’équinoxe d’automne, ou le « premier jour de l’automne », se produira avant que nous ne réglions nos horloges sur « l’heure d’hiver ». Et même si les horloges changeront bientôt d’heure et que les feuilles tomberont bientôt à certains endroits, l’impression d’été perdurera encore en Floride bien après l’automne.

Voici quand est officiellement le « premier jour de l’automne », quand l’heure va changer cet automne et quand vous pouvez vous attendre à ce qu’il commence à faire plus frais en Floride.

Quand est le premier jour de l’automne dans le comté de Palm Beach ?

Il y a deux équinoxes et deux solstices chaque année. Les équinoxes se produisent à l’automne et au printemps et sont appelés équinoxes d’automne et équinoxes de printemps. Ils marquent le premier jour officiel du printemps et le premier jour officiel de l’automne chaque année.

Le solstice d’été a eu lieu un jeudi cette année, le 20 juin à 16h51 HAE. Et l’équinoxe d’automne approche à grands pas, le dimanche 22 septembre à 8h44 HAE. selon l’Almanach des fermiers.

La fin météorologique de l’été a eu lieu le jour de la fête du Travail.

La Floride a-t-elle supprimé l’heure d’été ?

Les législateurs de Floride ont présenté un projet de loi en 2021 qui prolongerait l’heure d’été de huit mois de l’année à toute l’année.

La loi sur la protection du soleil, qui est un projet de loi fédérale, n’a pas reçu l’approbation de la Chambre des représentants des États-Unis ou du président, mais a été proposé lors de plusieurs sessions du Congrès au cours des dernières années et a été approuvé par le Sénat américain en 2023.

La Floride va encore reculer cette année.

Quand aura lieu l’heure d’été 2024 ? Quand aura lieu le changement d’heure ?

L’heure d’été pour 2024 a commencé à 2 heures du matin HNE le dimanche 10 mars, pour « avancer au printemps » et se terminera, ou reculera, à 2 heures du matin HNE le dimanche 2 novembre.

Quand est-ce que le changement d’heure a lieu ? Voici quels pays et quels États n’ont pas d’heure d’été

Quel mois fait-il plus frais en Floride, dans le comté de Palm Beach ?

Selon le rapport du National Weather Service de septembre 2023La Floride connaît généralement un jour ou deux de températures plus fraîches pendant l’automne, mais il commence généralement à faire sensiblement et constamment plus frais en Floride en hiver, en novembre.

Cela signifie que tandis que d’autres États profitent du climat tempéré, de l’air frais et des couleurs changeantes des feuilles d’automne, les Floridiens doivent attendre les mois d’hiver pour ressentir un véritable soulagement de la chaleur.

« La première vague d’air plus frais et plus sec est généralement de courte durée : elle ne dure qu’un jour ou deux. Le véritable refroidissement ne se produit généralement qu’en novembre », indique le site Internet du NWS.

D’après l’Almanach des fermiers Prévisions météo à 60 jours pour la FlorideLes Floridiens verront toujours les températures atteindre les 80 degrés en septembre, comme d’habitude.

La température moyenne attendue pour septembre en Floride cette année oscillera autour de 80 degrés (soit un degré de moins que la moyenne) et environ 9,5 pouces de pluie sont attendus tout au long du mois (soit environ deux pouces de plus que la moyenne).

