Quand aura lieu le match 4 des Phillies contre les Mets NLDS ? Date, heure et files d’attente

Mets : Avec Suárez sur le monticule, les Mets reviennent à Martinez en DH. Il a une fiche de 2 en 9 à vie avec un doublé et un but sur balles du gaucher. Alors que le manager Carlos Mendoza a clairement indiqué que ses décisions en DH étaient basées sur des affrontements et non sur le produit d’un peloton, le nombre élevé de gauchers que New York a vu jusqu’à présent en séries éliminatoires a abouti à quelque chose qui se rapproche d’une situation de peloton pour Martinez et Jesse Winker.