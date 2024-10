Quand aura lieu le match 4 des Dodgers contre les Yankees World Series ? Date, heure et files d’attente

Yankees : Stanton a doublé et simple lors du troisième match, le seul Yankee à enregistrer deux coups sûrs. Il mène l’équipe avec un 1.110 OPS en séries éliminatoires. Torres a marché deux fois lors du troisième match et a un pourcentage de base de 0,390 ces séries éliminatoires. Judge est allé 0 sur 3 avec un but sur balles lors du troisième match et est 1 sur 12 dans la Série mondiale avec sept retraits au bâton.