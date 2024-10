Quand aura lieu le match 2 des Yankees contre les Dodgers World Series ? Date, heure et files d’attente

Qui est sexy et qui ne l’est pas ?

Yankees : Stanton continue de faire sa meilleure imitation de Reggie Jackson, avec une moyenne au bâton de .282 avec six circuits et 13 points produits en 10 matchs éliminatoires. Volpe a atteint en toute sécurité lors des 10 matchs de ces séries éliminatoires (.273/.429/.303). Soto a atteint la base trois fois lors du premier match et réduit .333/.457/.639. Torres a simple et doublé lors du premier match et a un pourcentage de base de 0,400. Judge était 1 sur 5 avec trois retraits au bâton lors de son premier match en carrière dans la Série mondiale et ne frappe que 0,167 en séries éliminatoires.