Quand aura lieu la Série mondiale universitaire 2023 ?

Alors que la saison régulière de baseball universitaire 2023 commence à se terminer, la Série mondiale universitaire masculine 2023 se rapproche de plus en plus.

La saison régulière 2023 du baseball universitaire touche à sa fin et cela signifie que le tournoi de baseball de la NCAA se rapproche. Et à l’approche du tournoi de baseball de la NCAA, il est temps pour certains de commencer à planifier leur voyage à Omaha pour les Men’s College World Series 2023.

Mais, quand exactement le « Greatest Show on Dirt » commence-t-il réellement ? Plongeons dans le calendrier de tout cela et comprenons cela.

Quand commencent les College World Series 2023 ?

Il y a quelques niveaux différents ici avant d’arriver au CWS.

Nous avons d’abord les Regionals (16 sites avec quatre équipes à chaque emplacement), puis nous avons les Super Regionals (l’équipe qui remporte chaque région avance pour une série au meilleur des trois) et PUIS nous arrivons à Omaha.

Le tour régional du tournoi de baseball universitaire 2023 devrait tous avoir lieu du 2 au 5 juin. Les super régionaux sont prévus du 9 au 11 juin ou du 10 au 12 juin. Et c’est à ce moment-là que les équipes arriveront à Omaha pour le CWS , où le premier match commence le vendredi 16 juin.

Combien d’équipes composent les College World Series ?

Alors que les fans de la MLB savent peut-être comment les World Series présentent deux équipes, les College World Series fonctionnent un peu différemment.

Alors que le tournoi de baseball de la NCAA commence par un total de 64 équipes jouant dans 16 régions différentes à travers le pays, un grand total de seulement huit équipes finiront par avoir l’opportunité de se rendre à Omaha pour les College World Series.

Ainsi, après les Régionales, 16 équipes s’affronteront en Super Régionales. Après les Super Regionals, il y a les College World Series, où huit équipes finissent par s’affronter pour une chance aux finales CWS.

Et dans la série de championnats, deux équipes restantes s’affronteront dans une série au meilleur des trois pour le titre national.

Pour plus d’informations sur le softball NCAA ou le baseball NCAA, des analyses, des opinions et une couverture unique par FanSided, cliquez sur les liens et ajoutez ces pages à vos favoris.