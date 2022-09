Quand aura lieu la prochaine annonce des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre ?

La valeur de la livre sterling s’est effondrée à la suite du “mini-budget” du nouveau chancelier Kwasi Kwarteng, alimenté par les emprunts, invitant à spéculer sur le fait que la Banque d’Angleterre (BoE) pourrait être forcée d’intervenir pour procéder à un ajustement d’urgence. aux taux d’intérêt.

Chutant de près de 5% à 1,03 $ lorsque les marchés des changes asiatiques ont ouvert lundi matin, la livre est désormais à son plus bas niveau historique par rapport au dollar américain alors que les investisseurs réagissent contre la stratégie de M. Kwarteng pour stimuler la croissance, suggérant qu’ils pensent que les finances britanniques seront poussé au point de rupture par un plan que le Parti travailliste a qualifié de “jeu imprudent”, une opinion partagée par de nombreux économistes et même certains députés conservateurs.

Incroyablement, certains conservateurs ont déjà commencé à soumettre des lettres de censure au comité des députés d’arrière-ban de 1922 exprimant leur inquiétude quant à la gestion du premier ministre Liz Truss – trois semaines seulement après sa victoire sur Rishi Sunak dans la course à la direction du parti.

Le plan de la chancelière, présenté au Parlement vendredi, était largement considéré comme favorisant les riches et comprenait des mesures telles que la suppression du taux maximal de l’impôt sur le revenu de 45p, la suppression d’un plafond sur les bonus des banquiers et des réductions de l’impôt sur les sociétés, du droit de timbre et une proposition d’augmentation dans les cotisations d’assurance nationale.

M. Kwarteng a affirmé que ses mesures représenteraient un total de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts par an et attireraient de nouveaux investissements étrangers qui relanceraient une économie britannique battue par une crise du coût de la vie et une inflation galopante.

Mais son optimisme ne semble pas largement partagé, avec Adam Posen, ancien membre du Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE, parmi ceux qui avertissent qu’une nouvelle intervention de la banque centrale pourrait maintenant être nécessaire.

Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier en devises Pepperstone, était d’accord avec cette évaluation, commentant: «Sterling est en train de se faire marteler. Les investisseurs attendent une réponse de la Banque d’Angleterre. Ils disent que ce n’est pas durable.

Paul Dales, de Capital Economics, a déclaré que la BoE devrait intervenir et mettre en œuvre un « Hausse importante et immédiate des taux d’intérêt » d’au moins 100 points de base à 3,25 % pour empêcher la livre de chuter davantage.

Le gouverneur Andrew Bailey “doit prendre les devants”, a déclaré M. Dales, ajoutant: “En proposant une grande partie du resserrement de la politique qui aurait peut-être dû se produire de toute façon, la Banque démontrerait sans équivoque que quoi que le gouvernement fasse il assurera le retour de l’inflation à 2 %. Cela contribuerait grandement à atténuer la crise.

Kwasi Kwarteng annonce les plans du gouvernement vendredi (Parlement britannique/Jessica Taylor/AP)

La BoE n’a ajusté les taux d’intérêt que la semaine dernière, les faisant passer de 1,75% à 2,25%, après avoir dû suspendre sa dernière évaluation par respect pour feu la reine Elizabeth II.

On prévoit maintenant qu’ils atteindront 6 % l’an prochain.

Le MPC doit ensuite se réunir et voter sur les taux d’intérêt à midi le 3 novembre, où une autre hausse de 1,75 % à 4 % est prévue, puis à nouveau le 15 décembre.

Mais si la BoE choisissait de faire une intervention d’urgence plus tôt, ce serait la première fois qu’elle le ferait depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus en mars 2020, lorsque des mesures spéciales étaient nécessaires pour stabiliser une économie bloquée.

Faire des hausses de taux rapides n’est pas sans danger pour la Banque, cependant, avec un avertissement que de telles mesures risquent d’avoir un effet négatif et d’annuler le bénéfice des réductions d’impôts de M. Kwarteng.

“Des spéculations ont été déclenchées selon lesquelles le MPC pourrait être contraint d’envisager d’énormes hausses de taux de style marché émergent pour éviter de nouvelles pertes importantes de la valeur de la livre”, a déclaré Jane Foley, stratège FX chez Rabobank.

“Cependant, cela pourrait mettre à l’épreuve la crédibilité de la Banque d’Angleterre, exercer une pression agressive sur la demande et ainsi annuler l’impact des réductions d’impôts de Kwarteng, ne laissant que l’héritage d’une dette plus élevée.”