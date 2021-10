Quand Asha Parekh a révélé qu’elle était amoureuse d’un homme marié

Asha Parekh a un an de plus aujourd’hui. L’acteur, qui était autrefois l’un des acteurs les mieux payés du cinéma, a fait battre des millions de cœurs pour elle, mais a choisi de rester célibataire pour le reste de sa vie. La star de Dil Deke Dekho était amoureuse d’un homme marié, mais elle n’était pas d’humeur à être une « breuse de maison », alors elle a choisi de vivre sa vie comme elle l’a fait.

Parlant de son choix de rester célibataire pour la vie, Asha avait confié au magazine Verve en 2019, « Rester seul a probablement été l’une des meilleures décisions que j’ai prises. J’étais amoureuse d’un homme marié et je ne voulais pas être un briseur de ménage donc, avec le recul, c’était le seul choix que j’avais, selon la façon dont je voulais vivre ma vie. Vous voyez, le temps et les circonstances sont tout. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est censé arriver, et vous ne pouvez pas forcer ce qui n’est pas destiné à se produire. Mais j’espère que vous savez que vous vous engagez pour une vie d’endurance.

« Je n’aurais jamais pu accepter que quelqu’un me dicte des termes – je n’étais tout simplement pas fait pour ça. »

« J’ai failli me marier une fois avec un professeur des États-Unis. Je lui rendais visite et nous étions dans un café à 2 heures du matin, quand il s’est tourné vers moi et m’a dit nonchalamment : ‘J’ai une petite amie et tu es venu sur le chemin’. »

Bien qu’Asha ne soit qu’à un an de ses 80 ans, les gens qui la connaissent sont bien conscients de sa nature aventureuse. Elle voyage avec ses meilleures amies Helen et Waheeda Rehman, et les trois ont récemment visité la Turquie.

Pour les non-savants, le gouvernement indien lui a décerné le Padma Shri en 1992 pour ses contributions au monde du cinéma.