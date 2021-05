Quand Aryan Khan a fait étalage de ses abdos de planche à laver pour des photos élégantes

Le fils aîné de Shah Rukh Khan et Gauri Khan, Aryan Khan, s’est avéré être un beau garçon. Le gamin star n’a cependant pas l’intention de lancer sa carrière d’acteur mais a l’intention de passer derrière la caméra. Cependant, cela n’a pas empêché Aryan de maintenir un physique en forme. Nous sommes tombés sur quelques photos de l’enfant star dans lesquelles on le voit exhiber ses abdos ciselés tout en posant avec un ami.

Sur les photos, Aryan est plus belle que jamais tout en portant une veste rouge non zippée et un short noir. Il affiche ses abdos de planche à laver tout en posant avec style pour les photos.

Plus tôt lors d’une interaction avec l’ADN, quand SRK a été interrogé sur sa relation cool avec son fils Aryan, la superstar avait dit: « Je suis un père vraiment cool. Quand je suis parfois avec Aryan, nous nous allongeons simplement dans nos shorts sans nos chemises. , et nous faisons des blagues sales. Il est vraiment excité de me parler des gaalis qu’il a appris. Je suis de Delhi, et j’ai aussi cet âge, et mon vocabulaire de l’hindi gaalis est fantastique (sourit). Alors, quand il m’en dit un, je lui dis que je vais lui en apprendre une autre version. Alors c’est cool. «

Shah Rukh a ajouté: « Nous parlons un peu de la réalisation de films parce qu’il apprend cela. Mais il aimerait s’éloigner de cela parce qu’il veut l’apprendre par lui-même. Nous regardons des films et en les regardant, nous parlons de certains aspects de la réalisation de films. . Nous parlons d’avoir des ennuis, de se battre, comment battre l’autre gars ou répondre quand un gars vous dérange. Il parle de ses ambitions et où il aimerait être un jour. Mais il est très clair comme ça . Il veut juste être plus grand que moi, et c’est cool. Ensuite, on se moque des membres de la famille – il fait ça, elle fait ça. On fait aussi du shopping, on achète des t-shirts pour garçons. Il est plus coloré que moi, ce qui est bien. Il n’est pas gris, bleu et noir comme moi. «