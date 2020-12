Les meilleurs résultats d’Arsenal sous Mikel Arteta sont venus dans un style nettement en contradiction avec la philosophie exposée par l’Espagnol lors de sa prise en charge en décembre dernier.

« Il y a certaines choses qui doivent avoir un plan », at-il dit à l’époque. « Nous devons avoir de la passion, nous devons être dominants, nous devons être agressifs. Nous devons jouer sur le territoire de l’adversaire autant que nous le voulons. Je veux le ballon, je veux les attaquer autant que possible, je veux pour les empêcher de m’attaquer autant que possible. «

Quatre victoires se démarquent de la première année à la tête d’Arteta: un succès en Premier League sur Liverpool, déjà couronné (mais toujours en quête de records), championne de Liverpool en juillet, deux victoires consécutives contre Manchester City et Chelsea pour remporter la FA Cup avant une première ligue. triomphe à Manchester United en 14 ans. Au cours de ces 360 minutes, les Gunners ont réussi 10 tirs cadrés et une possession moyenne de 35%.

– L’équipe d’Arsenal tient des pourparlers clairs dans le but de sauver la saison

– Bellerin: Les spéculations sur l’avenir d’Arteta sont « tellement injustes »

– FC 100: Kane, Son, Aubameyang font la coupe

De nombreux partisans d’Arsenal espéraient une approximation de la tactique de Pep Guardiola après l’apprentissage de trois ans d’Arteta à Manchester City, mais en excellant dans la neutralisation des adversaires dans des rencontres ponctuelles, il y a eu jusqu’à présent des parallèles plus étroits entre Arteta et Jose Mourinho. Par conséquent, le derby du nord de Londres de dimanche présente un énorme test pour Arteta: la recrue managériale qui a mérité des éloges pour avoir fait un numéro tactique sur des rivaux au talent supérieur fait face au maître de la forme d’art, lui-même enthousiasmé par une renaissance qui a conduit Tottenham Hotspur au Sommet de la Premier League.

L’âge de la masterclass de Mourinho n’est pas passé, comme beaucoup le croyaient. Le joueur de 57 ans a enregistré son propre doublé notable contre Man City et Chelsea, obtenant quatre points en une semaine avec une victoire retentissante en Ligue Europa entre les deux. Dans ces deux matchs de championnat, les Spurs ont réussi trois tirs cadrés et une possession moyenne de 37%.

Et pourtant, les deux clubs tentent toujours d’éradiquer certaines mauvaises habitudes. Un thème persistant du récit public de Mourinho à Tottenham a été le désir d’insuffler une mentalité gagnante, une impitoyable intransigeante qui peut aider une équipe talentueuse à faire le dernier pas vers l’argenterie après cinq ans de progrès sous Mauricio Pochettino. Arteta voulait initialement qu’Arsenal soit plus dur, supprimant le ventre mou formé à l’origine dans les dernières années du règne d’Arsène Wenger, car les sous-performances se heurtaient à la résignation plutôt qu’au défi – la pensée était « solidité maintenant, fanfaronnade plus tard ».

Le problème pour Arteta, 38 ans, est que ces premiers signes prometteurs et indéniables de solidité disparaissent. Seule la débauche de Leeds United devant le but a empêché les Gunners de subir une troisième défaite consécutive en championnat, et maintenant il emmène son équipe assiégée aux Spurs pour tenter de préparer un autre coup-et-coup contre le maître restauré de cet art particulier.

Les meilleurs résultats de Mikel Arteta sont venus de jouer un style pragmatique contre de meilleurs adversaires. Mais dimanche le voit affronter le maître de cette tactique, Jose Mourinho. MOLLY DARLINGTON / POOL / AFP via Getty Images

Mercredi a marqué une année jour pour jour depuis qu’Unai Emery a battu Tottenham 4-2 lors de son premier derby au nord de Londres en tant que patron d’Arsenal. Les Gunners ont récupéré de 2-1 de façon émouvante, poussés par une foule de l’Emirates Stadium qui s’est ralliée derrière une éthique de travail renouvelée et un nouvel élan; un commentateur l’a décrit par la suite comme une performance qui « poussait et poussait les Spurs à se soumettre, [providing] preuve supplémentaire de leur transformation sous Emery. «

Il y a eu une ruée dans certains trimestres pour réécrire l’ère trop brève d’Emery comme 18 mois de confusion et de misère, mais sa première saison n’était qu’une poignée de bons résultats loin de la qualification en Ligue des champions et un premier triomphe en Ligue Europa en l’histoire du club. Trois défaites et un nul lors de leurs cinq derniers matchs de Premier League, combinés à un 4-1 humiliant de Chelsea en finale de la Ligue Europa, ont marqué le début d’une capitulation qui, en novembre de l’année dernière, a finalement coûté son travail à Emery et laissé Arteta se démener. dès le début pour reconstruire un sens du but.

Ce travail est parti de zéro, sur et hors du terrain, formant la genèse d’une approche tactique plus disciplinée. Il a priorisé et récompensé le travail acharné et la concentration sur l’expressionnisme excessif, inversant essentiellement l’équilibre opposé de l’ère Wenger. Arteta reconnaît qu’il faudra plusieurs fenêtres de transfert pour créer l’équipe qu’il veut et un pragmatisme à court terme a donc imprégné son approche tactique, peut-être mieux illustrée en passant régulièrement à trois arrière dans un effort pour fournir une plus grande stabilité défensive à une équipe notoirement fragile. . Pourtant, cela menace de se produire au prix alarmant des retours offensifs.

jouer 1:05 Don Hutchison examine la profondeur à la disposition de Jose Mourinho après la progression des Spurs en huitièmes de finale de l’UEL.

Arteta a été critiqué ces dernières semaines pour une configuration ouvertement rigide, restreignant apparemment ses joueurs avant d’une manière qui contraste maladroitement avec les largesses de but de Son Heung-Min et Harry Kane à travers la ville. C’est un point que Arteta a reconnu cette semaine en discutant du manque de buts de l’équipe, n’ayant marqué que 10 en autant de matchs de Premier League et ayant récemment passé plus de sept heures sans but en championnat en jeu ouvert.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Nous avons remporté des matches avec des résultats similaires, mais nous avons été très efficaces », a-t-il déclaré mercredi. « C’est parfois un état d’énergie, un état d’esprit, un état de confiance que vous faites tout correctement. Quand cela arrive au moment où vous frappez [the ball] et il ne touche pas le poteau, et s’il touche le poteau, il entre. C’est la différence. Le football, en fin de compte, c’est la cohésion, l’énergie et la conviction de l’équipe. «

C’est aussi une question de forme individuelle. Le remarquable record de pointage de Pierre-Emerick Aubameyang a perduré malgré les turbulences du mandat d’Emery, mais il n’a marqué qu’une seule fois dans la ligue depuis le premier jour de la saison – un penalty à Old Trafford. Combinez cela avec les chutes continues d’Alexandre Lacazette et Willian, les luttes de Nicolas Pepe pour justifier son prix de 72 millions de livres sterling et l’inexpérience d’Eddie Nketiah; Arteta n’a vraiment pu compter sur Bukayo Saka que pour fournir une menace cohérente lorsqu’elle est déployée dans des positions plus avancées.

Son Heung-Min prospère à Tottenham d’une manière que les attaquants d’Arsenal ont du mal à reproduire. Michael Regan / Getty Images

Le passage d’Aubameyang à une position d’avant-centre est à la fois un aveu que le meilleur joueur d’Arsenal a été trop périphérique ces derniers temps, et une reconnaissance qu’il leur manque un attaquant capable de tricoter le jeu aussi efficacement que Kane, qui a prospéré dans un n ° plus profond. 10 rôle ce terme.

Son a marqué neuf buts en 10 matchs de Premier League sur seulement 20 tirs. Ses objectifs attendus sont de 3,9. Avec Son et Steven Bergwijn ou Gareth Bale en avant lors de la contre-attaque, Kane a obtenu neuf passes décisives dans la ligue à ce jour. Ses passes attendues sont de 4,33. Son et Kane excellent tous les deux en termes de maximisation des opportunités, et leur partenariat prospère comme Lacazette et Aubameyang l’ont fait autrefois sous Emery.

La configuration d’Arteta repose sur ses joueurs offrant une efficacité similaire, mais ils échouent sur une période suffisamment longue maintenant pour susciter des inquiétudes. De même, Granit Xhaka et Dani Ceballos ont été superbes contre City et Chelsea en donnant à Arsenal un pied dans le jeu, mais le soupçon demeure que ces affichages étaient une exception à une norme plus médiocre. Ils ne possèdent donc pas encore la défense ou le milieu de terrain capables de contrôler les matchs pour dominer les grands adversaires et sont donc déployés de manière plus conservatrice – mais pas aux niveaux les plus extrêmes du parc-le-bus de Mourinho – dans le but d’annuler un adversaire. et prenez le risque quand ils viennent.

Alors que Mourinho adore jouer le rôle de spoiler, cette approche est un moyen pour Arteta.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

«Même lorsque nous étions en train de gagner, nous étions encore loin de ce que je voulais», a-t-il déclaré. « Et quand nous perdons, vous voyez évidemment les choses encore plus loin, mais encore une fois, les marges entre le point où nous perdions et la victoire ont parfois été vraiment très petites. Il y a des raisons à cela et cela va prendre du temps, je suis désolé . «

Arsenal est fortement investi dans Arteta et ils sont déterminés à lui laisser le temps de réaliser cette vision. Il a travaillé dur dans les coulisses pour inculquer un plus grand professionnalisme dans une équipe encline à se relâcher et les joueurs ont répondu à leur tour avec un niveau d’engagement amélioré, pour la plupart. Mais il devra simultanément obtenir des résultats à court terme pour éviter un examen plus approfondi de sa méthodologie et de sa capacité à tirer le meilleur parti d’une équipe qui, bien que défectueuse, possède encore suffisamment de qualité pour au moins défier les quatre premiers.

Si Tottenham et Arsenal continuent dans la même veine, le match de dimanche sera probablement une affaire tactique avec les deux équipes réticentes à prendre l’initiative, préférant limiter leurs erreurs et se jeter sur les défauts de leurs adversaires. Les Spurs l’ont fait à la perfection contre City, et Frank Lampard était par conséquent plus prudent que d’habitude en adaptant l’approche de Chelsea une semaine plus tard. Arteta aura peut-être à l’esprit la réunion de juillet, alors qu’Arsenal détenait 63% de possession et contrôlait de longues périodes de la seconde mi-temps, pour n’enregistrer que quatre tirs cadrés et perdre 2-1 contre une paire de buts médiocres.

Mourinho a géré les Spurs, Chelsea et Manchester United – sans doute les trois plus grands rivaux d’Arsenal – mais n’a jamais perdu un match à domicile contre les Gunners, remportant six victoires et quatre nulles. Arteta devra élaborer un plan dimanche. La difficulté, cependant, est que Mourinho les a tous déjà vus.