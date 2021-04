La star de cinéma ACTION Arnold Schwarzenegger était le 38e gouverneur de l’État de Californie.

Caitlyn Jenner, une autre personne ayant des relations avec Hollywood, a annoncé qu’elle se présentait pour le poste de gouverneur le 23 avril 2021.

Arnold Schwarzenegger prête serment pour le gouverneur de Californie en 2003 Crédit: EPA

Quand Arnold Schwarzenegger était-il gouverneur de Californie?

Arnold Schwarzenegger a été gouverneur de Californie de 2003 à 2011.

La star de Terminator est devenue le gouverneur quand il a remporté une élection de rappel contre le sortant Gray Davis, un démocrate.

C’était une élection de rappel rare en Californie – et une autre pourrait avoir lieu en 2021.

En vertu de la loi de l’État, tout représentant élu peut faire l’objet d’un rappel si suffisamment de signatures sont recueillies dans un certain laps de temps.

Arnold Schwarzenegger donne le pouce en l’air alors qu’il quitte la scène après son discours du deuxième jour de la Convention nationale républicaine au Madison Square Garden de New York en août 2004 Crédit: EPA

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom pourrait être confronté à un défi de Jenner ou de quelqu’un d’autre.

«C’est à peu près la même atmosphère aujourd’hui qu’à l’époque», a déclaré Schwarzenegger à Politico en mars 2021.

«Il y a eu du mécontentement, au plus haut niveau. Et c’est pareil avec l’élan.

« Quelque chose qui le fait passer à un niveau supérieur, une sorte de paille qui brise le dos du chameau … comme une explosion. »

Le président George W. Bush regarde le gouverneur Arnold Schwarzenegger parler des incendies de forêt en Californie en 2008 Crédit: AP: Associated Press

L’ancien gouverneur a ajouté: « Les gens travaillent très dur. Les gens font des sacrifices incroyables chaque jour.

« Il est très difficile d’élever des enfants et d’avoir une famille, et de relever ce défi, de travailler pour joindre les deux bouts. Et vous vous sentez comme, » Attendez une minute, mais Sacramento ne fait pas vraiment tout pour nous qu’ils ont promis. Nous travaillons dur – mais ils ne le sont pas. Ils nous font défaut tous les jours.

«C’est ce que je vois comme les similitudes de 2003. C’est la même ambiance.

Schwarzenegger a ajouté que « le parti républicain est, comme je l’ai dit, en train de mourir au box-office. C’est le truc fou ici, quand ils disent que c’est une » prise de pouvoir « des républicains.

« Laissez-moi vous dire, le [California] Les républicains ne pouvaient même pas faire élire qui que ce soit. C’est ridicule – le Parti républicain n’existe pas. Ce sont les signatures des gens ordinaires qui ont signé. «