Quand Apple pourrait publier iOS 17 pour votre iPhone

Apple a annoncé iOS 17 lors de son discours d’ouverture de juin, et la prochaine itération du système d’exploitation devrait inclure de nouvelles fonctionnalités telles que le mode veille et des améliorations d’applications telles que Messages lors de sa sortie au grand public. Mais jusqu’à présent, le géant de la technologie a seulement déclaré que la mise à jour serait publiée à l’automne, ce qui n’est pas très utile.

Si nous regardons événements Apple passés en septembre et versions iOS antérieures cependant, un schéma émerge pour montrer que nous devrions nous attendre à ce qu’Apple publie iOS 17 quelques jours après l’événement de septembre de cette année.

J’ai contacté Apple pour savoir quand il prévoyait d’organiser son événement de septembre et quand il prévoyait de sortir iOS 17 et la société n’a pas répondu. Mais voici quand je pense qu’Apple publiera iOS 17 en fonction de ce que je vois dans ma boule de cristal.

Quand est l’événement Apple de septembre ?

Eh bien, c’est… en septembre. C’est tout ce que nous savons en ce moment. Apple est assez bon pour garder les secrets, et il n’a pas encore donné de date précise pour l’événement. Mais le journaliste technique de Bloomberg Marc Gurman s’attend à ce que l’événement ait lieu le 12 ou le 13 septembre, et je fais confiance à Gurman.

Qu’est-ce qui vous fait penser qu’iOS 17 sortira peu de temps après l’événement ?

Apple est peut-être secret, mais c’est aussi prévisible.

Depuis plus d’une décennie, Apple organise régulièrement des événements en juin et en septembre. L’entreprise peut organiser d’autres événements spéciaux en mars (voir 2022) ou en octobre (voir 2021), mais ses événements de juin et de septembre se produisent chaque année comme sur des roulettes.

Et après la plupart des événements d’Apple en septembre, la société a publié le prochain iOS dans la semaine suivante. En 2018, par exemple, l’événement d’Apple a eu lieu le 12 septembre (cela vous semble familier ?) et il a publié iOS 12 cinq jours plus tard, le 17 septembre.

Il n’y a eu que trois ans au cours de la dernière décennie où il a fallu plus d’une semaine à Apple pour publier la prochaine version iOS – 2019, 2014 et 2013. Même dans ces cas, Apple a toujours publié la prochaine version iOS huit ou neuf jours après son événement de septembre.

Le nombre de jours entre l’événement Apple de septembre et la sortie de la prochaine version d’iOS a également eu tendance à baisser au cours de la dernière décennie. En 2013, Apple a publié iOS 7 le 18 septembre, huit jours après son événement du 10 septembre, et l’année dernière, Apple a publié iOS 16 le 12 septembre, cinq jours après l’événement du 7 septembre.

Je suppose donc qu’Apple publiera iOS 17 cinq ou six jours après son événement de septembre de cette année.

Quels jours de la semaine les versions précédentes d’iOS ont-elles été publiées ?

Toutes les mises à jour de la version iOS ont été publiées au cours de la semaine au cours de la dernière décennie. Apple a publié neuf des 10 dernières versions iOS entre lundi et mercredi et une version iOS un jeudi. Apple n’a pas publié de version iOS vendredi, samedi ou dimanche au cours de la dernière décennie.

Les mercredis et les lundis sont des jours populaires pour Apple pour publier des versions iOS, avec quatre versions iOS publiées un mercredi et trois versions un lundi. Apple a également publié mardi deux versions d’iOS. Il est donc plus probable qu’Apple publie iOS 17 un lundi ou un mercredi.

Écoutez, dites-moi juste quand iOS 17 sortira

Si Gurman a raison et que l’événement d’Apple a lieu le 12 ou le 13 septembre, et qu’Apple publie iOS 17 cinq ou six jours plus tard, nous obtenons un délai du 17 au 19 septembre.

Cependant, Apple n’a historiquement pas publié de mises à jour iOS pendant le week-end et le 17 septembre est un dimanche cette année, nous pouvons donc exclure ce jour. Cela nous donne une date de sortie potentielle d’iOS 17 du 18 ou 19 septembre.

Et comme Apple a publié les versions précédentes d’iOS lundi plus souvent que mardi, je prédis qu’Apple publiera iOS 17 le lundi 18 septembre. Vous l’avez entendu ici en premier.

Pour en savoir plus sur Apple, découvrez les fonctionnalités d’iOS 17 qui me passionnent et comment télécharger la version bêta publique d’iOS 17 maintenant.