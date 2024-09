Quand Apple lancera l’iPad 11 et l’iPad Mini

Apple a publié les dernières versions de l’iPad Pro et de l’iPad Air en mai 2024, mais la dernière mise à jour de l’iPad standard était la 10.ème modèle de génération, en octobre 2022, et l’iPad mini de sixième génération est sorti en septembre 2021. Les deux semblent devoir être mis à niveau, non ? Voici ce à quoi nous nous attendons et quand.

iPad mini : un remplacement est-il presque arrivé ? Pomme

iPad mini et iPad attendus en octobre

Aucun iPad n’a été vu lors de l’événement spécial de septembre. Octobre semble probable, selon Mark Gurman de Bloomberg. Il a récemment déclaré : « De nouveaux iPad sont également en préparation, y compris une version mini améliorée. Ils sont sur le pont pour l’événement Apple d’octobre aux côtés des Mac M4.

Apple iPad

Apple a progressivement supprimé l’iPad de neuvième génération lors du lancement du Pro et de l’Air. C’était le seul iPad doté d’un bouton Home à l’avant. Le 10èmeLe modèle de première génération était déjà dans la gamme, mais son prix a considérablement baissé. Il est possible que le lancement d’un 11èmeLa nouvelle génération d’iPad verra le 10ème-gen prend sa retraite, ou il pourrait rester dans la gamme à son prix inférieur et le nouveau modèle pourrait arriver avec un prix plus élevé.

Après tout, chaque modèle de la série iPhone 16 est capable d’Apple Intelligence, et Apple voudra peut-être l’ajouter au nouvel iPad, ce qui signifierait un processeur beaucoup plus puissant que le modèle actuel, que ce soit l’A17 Pro ou l’A18, je le ferais. deviner. Quoi qu’il en soit, cela suggère un prix plus élevé que les 10 actuelsèmeiPad de dernière génération.

Apple iPad mini

Le mini a toujours eu un délai plus long entre les mises à jour. Des rapports précédents indiquaient que le principal argument de vente du nouveau mini serait le processeur, suggérant à la fois que le processeur constituerait un grand pas en avant et que la conception ne changerait pas (car ce serait également un argument de vente majeur si c’était le cas). ). Je suppose que le mini aura un processeur plus puissant que l’iPad, probablement l’A18 ou (moins probablement) l’A18 Pro.

iPad mini et iPad 11ème-Date de sortie de la génération

Gurman a prédit un événement en octobre. L’année dernière, cela a eu lieu le 30 octobre, juste avant Halloween, donnant au discours le slogan « Scary fast ». Je m’attendrais au même genre de calendrier cette année, peut-être le lundi 28 octobre ou la semaine suivante, le lundi 4 novembre. Apple Intelligence arrive à un moment donné en octobre et il me semble logique que le nouveau matériel qu’est Apple Intelligence -capable devrait arriver au moment ou après la sortie du logiciel.

Rapports d’un expert en affichage Ross Young ont suggéré que les écrans pour l’iPad standard commenceraient à être expédiés en octobre. C’est une chronologie qui pourrait signifier le 11èmeLe modèle -gen pourrait ne pas arriver dans les magasins avant 2025. Ce qui pourrait signifier que nous ne verrons que l’iPad mini (plus les nouveaux Mac) lors du prochain événement spécial.

