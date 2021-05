La star de The Queen’s Gambit devrait accueillir le dernier épisode de la 46e saison de SNL.

Le lundi, SNL a révélé la liste de leurs hôtes finaux et invités musicaux de la saison.

3 La prochaine animatrice de SNL, Anya Taylor-Joy, visitera People Now le 4 février 2020. Crédits: Getty

Qui est Anya Taylor-Joy?

Anya Taylor-Joy, 25 ans, est actrice et mannequin.

Débutant sa carrière en 2014, Taylor-Joy est apparue dans des films à succès tels que The Witch, Emma et Split.

Elle a acquis une notoriété pour son rôle de Beth Harmon dans le Netflix séries Le gambit de la reine.

Taylor-Joy a remporté de nombreux prix pour son rôle dans The Queen’s Gambit, dont un Prix ​​Golden Globe pour la meilleure performance d’une actrice dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision.

En 2019, elle a été nommée dans la liste des 30 moins de 30 ans de Forbes. En 2021, elle a été nommée l’un des leaders émergents du magazine Time qui façonne l’avenir.

Quand Anya Taylor-Joy organise-t-elle Saturday Night Live?

3 Prochain invité musical SNL Lil Nas X arrive pour la 62e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Crédit: AFP

SNL a annoncé dans un tweet sur Twitter que Taylor-Joy fera ses débuts à SNL le 22 mai en tant qu’animatrice finale de la 46e saison de l’émission avec un invité musical. Lil Nas X, qui fait également ses débuts à SNL.

Les deux suivront l’hôte Keegan Michael Key et l’invité musical Olivia Rodrigo qui devraient faire leurs débuts dans la SNL le 15 mai.

PDG de Tesla Elon Musk et Miley Cyrus accueillera la série le samedi 8 mai.

Qu’est-ce que Saturday Night Live?

3 Will Ferrell sur SNL en 2018 Crédits: Getty

L’émission à succès de NBC Saturday Night Live existe depuis plus de quatre décennies.

La série de sketchs comiques a été diffusée pour la première fois en 1975 en tant que série comique destinée à plaire aux téléspectateurs âgés de 18 à 34 ans.

L’émission mêle contenu d’actualité et politique dans des parodies comiques. De nombreuses stars poursuivent une carrière réussie après la série, notamment Will Ferrell, Adam Sandler, et Tina Fey.

Le spectacle a également eu des apparitions musicales célèbres de David Bowie, reine, Nirvana, Miley Cyrus, Kanye West, Mariah Carey, et Justin Bieber.