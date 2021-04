Quand Anushka Sharma a auditionné pour le rôle de Kareena Kapoor Khan dans «  3 Idiots  »

Cela fait plus de 12 ans qu’Anushka Sharma a fait une incursion à Bollywood. L’acteur-producteur a joué dans plusieurs films qui sont uniques les uns des autres et elle est devenue l’une des stars les plus recherchées. Anushka a travaillé avec de nombreux réalisateurs de premier plan de Yash Chopra, Vishal Bhardwaj, Rajkumar Hirani à Aditya Chopra, Karan Johar et d’autres. Maintenant, nous sommes tombés sur une cassette d’audition de l’acteur où elle a essayé pour le rôle principal dans 3 Idiots.

Dans la vidéo, Anushka est entendu dire: «J’avais auditionné pour un rôle principal dans un film en 2007. Et, ce film était 3 idiots. Personne ne le sait, personne n’a regardé l’audition. Vous ne l’avez pas regardé, Raju monsieur ne l’a pas regardé. «

Hirani dit alors: « Anushka a auditionné pour 3 idiots? Non non Non. Anushka n’a jamais auditionné pour 3 idiots. «

Lors de son audition, Anushka donne le monologue de Gracy Singh du film Munna Bhai MBBS qu’elle a livré vers l’apogée. La vidéo se termine ensuite par la réaction surprenante d’Aamir et Rajkumar à la cassette d’audition d’Anushka.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Comme nous le savons tous, le rôle dans 3 idiots a ensuite été emballé par Kareena Kapoor Khan et est devenu un souvenir mémorable pour elle au cours de sa carrière de deux décennies.

Bien qu’Anushka n’ait pas joué dans 3 idiots, elle a continué à travailler dans ses deux films paquet et Sanju. L’acteur dans ses rôles a opté pour une coiffure non conventionnelle que les gens n’avaient jamais vue auparavant sur elle.