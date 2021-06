Quand Anil Kapoor, émotif, a touché les pieds de Sir Anthony Hopkins en recevant le prix SAG pour «Slumdog Millionaire»

Aux Screen Actors Guild (SAG) Awards qui ont eu lieu en 2009, Slumdog Millionaire a remporté le prix Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. Le prix a été présenté par Sir Anthony Hopkins et reçu par Anil Kapoor, Irrfan Khan, Dev Patel et Freida Pinto au nom de Rubina Ali, Tanay Hemant Chheda, Ashutosh Lobo Gajiwala, Azharuddin Mohammed Ismail, Ayush Mahesh Khedekar, Tanvi Ganesh Lonkar et Madhur Mittal .

Anil est allé sur sa page Instagram et a partagé la vidéo du moment primé. Dans la vidéo, l’acteur a sauté d’excitation et s’est précipité sur scène pour le recevoir de Hopkins. De plus, un Anil ému a même touché les pieds de l’acteur oscarisé tout en recevant le prix de sa part.

Dans son discours, Kapoor a déclaré: « Eh bien, c’était assez écrasant pour être nominé, mais gagner c’est incroyable. C’est incroyable. Notre gratitude au génie Danny Boyle. »

Il fait également l’éloge des enfants acteurs du film et ajoute : « Comment puis-je oublier les enfants ? Ils méritent ce prix. Ils ont fixé nos performances. Ce sont les enfants qui ont fait ça, pas nous. C’est en leur nom. »

Tout en partageant la vidéo, Anil l’a sous-titrée comme « Vidéo de retour. Je ne suis généralement pas essoufflé… mais des moments comme ceux-ci sont des exceptions spéciales! #Retour à la rencontre de Sir @anthonyhopkins pendant les @sagawards! Quel joueur !! #Père #Oscar2021 #Throwbackvideo @sagawards #DevPatel #IrrfanKhan @freidapinto. »

Pendant ce temps, Slumdog Millionaire a remporté huit Oscars cette année-là, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté, de la meilleure photographie, du meilleur montage de film, de la meilleure musique originale, de la meilleure chanson originale et du meilleur mixage sonore.