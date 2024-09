Quand Ananya Panday a dit qu’elle avait hérité de la peau épaisse de son père Chunky Pandey : « Il fait une blague sur lui-même » | Hindi Movie News

Panday costaud est connu pour de nombreux films de la fin des années 1980 avec des films comme «Tezaab‘ et ‘Aankhen« , et est depuis devenu une personnalité appréciée de Bollywood. Aujourd’hui, alors qu’il fête son 62e anniversaire, son héritage se poursuit à travers sa fille, Ananya Panday, qui trace sa propre voie dans l’industrie cinématographique.

Aujourd’hui, à l’occasion de son anniversaire, Ananya a récemment évoqué la résilience et l’humour de son père, qui ont influencé sa propre approche de la vie et du travail. Dans une interview avec Salon de THE WEEK, elle a déclaré : « J’ai hérité de mon père la peau dure, qui prend tout avec le sourire. Il est plein de cœur. Et il se moque toujours de lui-même en premier. » Cette réflexion met en évidence non seulement le caractère de Chunky, mais aussi les leçons qu’Ananya a apprises de lui tout au long de sa vie.

Le ‘Élève de l’année 2L’actrice a expliqué le point de vue unique de son père sur les défis : « Il dit : « tous les vendredis, c’est comme un match de cricket ; soit tu fais un six, soit tu es éliminé. Mais il y aura une autre balle après ça. Il n’abandonne jamais ». » Cela illustre l’esprit d’endurance de Chunky face à l’adversité, qui a sans aucun doute façonné la propre vision d’Ananya alors qu’elle navigue dans les complexités de l’industrie du divertissement.

Chunky Panday a eu une carrière diversifiée qui comprend des rôles dans des films régionaux et une transition réussie vers les plateformes numériques avant beaucoup de ses contemporains. Ananya a souligné sa capacité d’adaptation : « Il a fait des films en langues régionales, au Bangladesh. Il a sauté dans le wagon OTT avant tout le monde. Il a joué des rôles négatifs, des rôles comiques, des rôles principaux, des rôles plus petits. Mais il n’a pas arrêté de travailler. » Cette vaste expérience met en évidence l’engagement de Chunky envers son métier et sa capacité à rester pertinent à travers les différentes époques du cinéma.

Actuellement, Chunky est en tournage Maison pleine 5 et il a récemment partagé des aperçus de son tournage en France sur les réseaux sociaux, où il a exprimé son admiration pour l’importance historique du lieu : « Les plages de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale et le dernier voyage du Titanic. Tellement d’histoire dans cet endroit 🖤🩶🤍. » Son enthousiasme pour le métier d’acteur et pour l’histoire reflète ses intérêts multiformes.

D’autre part, Ananya fait également des progrès significatifs dans sa carrière avec des projets comme Call Me Bae et son prochain film CTRL.

Bande-annonce de CTRL : Ananya Panday et Vihaan Samat en vedette dans CTRL Bande-annonce officielle