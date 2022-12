Quand Amitabh Bachchan a encouragé PT Usha pendant les Jeux olympiques de Los Angeles

La mégastar Amitabh Bachchan a parlé de l’athlète PT Usha et l’a qualifiée de grande joueuse dans l’émission basée sur le quiz ‘Kaun Banega Crorepati 14. Il s’est souvenu de l’avoir vue dans une course d’obstacles pendant les Jeux olympiques de Los Angeles.

Il a dit que lui et son ami étaient les deux seuls Indiens à assister à l’événement. Lorsque son ami a appris que PT Usha participait à la course de haies et était sur le point de gagner, ils l’ont applaudie.

Née le 27 juin 1964 à Kuttali, Kerala, Pilavullakandi Thekkeraparambil Usha a été la première et la plus grande championne d’athlétisme indienne. Elle a remporté quatre médailles d’or et sept d’argent aux Jeux asiatiques, et 23 médailles au Championnat d’Asie, dont 14 médailles d’or.

L’animatrice a déclaré que bien qu’elle ait remporté la course, elle a obtenu la 4e position en finale. Elle se sentait très mal. Cependant, elle représentait l’Inde et ce n’était pas une mince affaire.

De plus, tout en s’adressant au concurrent de 14 ans Japsimran Kaur de Jalandhar, il a mentionné l’environnement de Jalandhar et a déclaré : « C’est magnifique. Les gens là-bas sont très affectueux et se soucient beaucoup les uns des autres.”

Il l’a également félicitée pour la façon dont elle prend soin de sa grand-mère et a souhaité que leur lien le reste. Big B lui a également demandé de toujours se souvenir des précieuses leçons enseignées par sa grand-mère.

“KBC 14” est diffusé sur Sony Entertainment Television.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici