C’était un cadeau spécial pour la Saint-Valentin pour les fans d’American Idol qui ont pu regarder la première de la saison 19 de l’émission de concours de chanteurs bien-aimée.

Contrairement à la saison 18, qui a été filmée à distance en raison du coronavirus pandémie, la nouvelle saison de Idole américaine était filmé en personne.

Quand American Idol 2021 a-t-il été tourné?

Les auditions de la saison 19 ont débuté en août 2020.

Selon Site Web American Idol d’ABC, la ronde d’audition a été menée via une «technologie Zoom personnalisée», qui a eu lieu dans les 50 États entre août et septembre 2020.

Date limite a rapporté que la saison 19 est entrée en production le 5 octobre 2020 et a été filmée dans divers endroits en Californie pour éviter que les juges voyagent à travers le nous.

Les juges ont dû suivre le protocole de sécurité Covid-19, qui comprenait des tableaux séparés, ainsi que des tests réguliers pour les membres de la distribution et de l’équipe.

Les membres de la distribution et de l’équipe devaient porter des masques lorsqu’ils n’étaient pas devant la caméra, et la distance sociale était un must.

Qu’a dit Claudia Conway lors de ses débuts dans American Idol?

La fille de Kellyanne Conway, un ancien Donald Trump aide, et George Conway du projet anti-Trump Lincoln, a fait ses débuts à American Idol lors de la première de la saison.

Dans l’épisode, Claudia a révélé que sa relation avec sa mère était «incertaine».

«C’est beaucoup mais je veux seulement répandre l’amour et je suis d’accord pour le compromis», Claudia dit à l’hôte Katy Perry. «J’ai dû déménager Washington DC et je détestais ça. «

Quand la chanteuse a alors demandé si sa mère l’avait serrée dans ses bras après tout le drame public, Claudia a répondu: « Oui, mais notre relation est incertaine. »

« Internet peut être un endroit sombre », a poursuivi l’adolescente, qui a récemment révélé ses problèmes de santé mentale. «Quand la vie se dégrade, j’ai ma musique.

« Je veux sortir de la controverse et du drame », a ajouté Claudia.

Son père George a ensuite été entendu dire à sa fille qu’il était heureux de la voir dans l’émission, ce qui a fait pleurer l’adolescent.

Plus tard, Perry a dit à la jeune Conway de « calmer la tempête » qui entoure sa vie ou elle ne sera jamais qu’une TIC Tac Star.

La chanteuse a déclaré que Conway avait perdu sa jeunesse parce qu’elle était incapable de la vivre sans «tout ce bruit».

Claudia a cependant impressionné les juges – et a remporté un ticket d’or pour Hollywood.

Quand aura lieu le prochain épisode d’American Idol et comment le regarder?

Les auditions se poursuivront dans l’épisode 2 de la nouvelle saison d’American Idol, qui sortira le dimanche 21 février.

Les fans peuvent syntoniser les dimanches d’ABC à 20 heures pour assister à la première de l’épisode.

Les personnes qui ont coupé le cordon et qui n’ont pas de câble peuvent toujours regarder ABC sur un service de télévision en direct, comme FuboTV, Hulu With Live TV, YouTube TV et AT&T TV Now.