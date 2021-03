Quand Amazon augmente les salaires, les entreprises locales emboîtent le pas

Amazon a lancé un blitz publicitaire cet hiver, exhortant le Congrès à suivre l’exemple de l’entreprise et à augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure. Travailleurs américains « Je ne peux tout simplement pas attendre » pour un salaire plus élevé, a déclaré la société dans un récent article de blog.

Dans les zones où Amazon opère, cependant, les travailleurs à bas salaire d’autres entreprises ont connu une croissance salariale significative depuis 2018, au-delà de ce à quoi ils auraient pu s’attendre autrement, et non à cause des nouvelles lois sur le salaire minimum. Les gains sont le résultat direct de la décision d’entreprise d’Amazon d’augmenter le salaire de départ à 15 dollars de l’heure il y a trois ans, ce qui semble avoir également augmenté le salaire des travailleurs à bas salaire dans d’autres entreprises locales, selon une nouvelle recherche d’économistes de l’Université de Californie, Berkeley et Université Brandeis.

Les résultats ont de larges implications pour la bataille sur le salaire minimum fédéral, qui est resté à 7,25 dollars de l’heure pendant plus d’une décennie, et que les démocrates tentent de porter à 15 dollars d’ici 2025. D’une part, la recherche montre à quel point cela peut être difficile. pour que les travailleurs à bas salaire obtiennent des salaires plus élevés dans l’économie américaine moderne – jusqu’à ce qu’un puissant acteur extérieur, comme un grand employeur ou un gouvernement, intervienne.

Plus directement, il y a peu de preuves dans le document que l’augmentation du salaire minimum entraînerait des pertes d’emplois importantes, même dans les zones rurales à faible coût, une constatation conforme à plusieurs études récentes. D’autres recherches, y compris un rapport récent du Congressional Budget Office, ont trouvé un effet négatif plus important sur les emplois, bien que toujours plus petit que ce que de nombreux économistes croyaient dans le passé.