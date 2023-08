Quand Alia Bhatt s’est manifestée pour épouser Ranbir Kapoor, c’est ainsi que Karan Johar l’a aidée à trouver son amour

Alia Bhatt s’est manifestée dès le premier jour pour se marier avec son béguin Ranbir Kapoor, et aujourd’hui l’homme est le père de son enfant. Sa manifestation a prouvé que « kisi cheez ko agar dil se chaho toh Poori qyanaat tumko unse milaaane ki sazish karti hai ». Cette vieille vidéo de l’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani devient virale, où elle parle adorablement de sa conversation avec RK après la sortie de Rockstar, et voici comment Karan Johar a joué le Cupidon pour elle. Quand Alia est apparue dans l’émission de Karan avec Parineeti Chopra, elle a révélé comment elle parlait sans arrêt à Ranbir, et c’est Karan qui l’a appelé après lui avoir dit à quel point elle aimait Rockstar.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt déclarant ouvertement son amour pour Ranbir Kapoor et son intention de se marier avec lui.

Alia a ensuite mentionné à quel point elle aimait Ranbir et voulait toujours l’épouser. Karan a ensuite demandé si Neetu Ji et Katrina étaient au courant de ses plans, et elle a dit que chaque plan était dans sa tête. Alia Bhatt a été extrêmement vocale sur combien elle aime Ranbir, et aujourd’hui, ils sont mariés et heureux. Voilà à quoi ressemble un match fait au paradis. Ranbir et Alia forment le couple informatique de l’industrie. Le couple s’est marié après avoir été en couple pendant 5 ans, et leur mariage était une affaire simple mais rêveuse. Alia et Ranbir sont les heureux parents de Rana Kapoor, et aujourd’hui leur vie tourne autour du petit.

Aujourd’hui, Ranbir ne peut pas imaginer sa vie sans les deux filles et il est éperdument amoureux de sa femme bien-aimée. » Je me vante beaucoup d’être très indépendante et détachée, mais en réalité je suis très dépendante d’elle. Je ne vais pas aux toilettes ni ne mange si je ne sais pas où se trouve Alia. C’est très important pour moi de l’avoir à côté de moi. Peu importe si nous ne faisons rien de romantique ou même ne parlons pas, mais elle devrait simplement s’asseoir à côté de moi ». Alia est tombée la première pour Ranbir, mais il est tombé plus fort !