Quand Alia Bhatt n’a pas pu obtenir un rôle dans le film de Ranbir Kapoor malgré une audition

Alia Bhatt a parcouru un long chemin dans son parcours, et cette vidéo virale en est la preuve. Le Rocheux Aur Rani Kii Prem KahaanLa vieille vidéo d’audition de l’actrice devient virale, où on la voit raconter les dialogues d’Aisha (Konkana Sen) de Réveillez-vousavec Ranbir Kapoor et dirigé par Ayan Mukerji. Ce Alia Bhatt’Le clip de l’audition de Ranbir Kapoor a été mixé avec la scène du film de Ranbir Kapoor, et vous pouvez voir comment la vidéo est synchronisée. Lorsque le clip de l’audition d’Alia Bhatt a refait surface sur Internet, les internautes ont eu des réactions mitigées, affirmant qu’elle avait été très mauvaise lors de l’audition et qu’elle avait quand même réussi à devenir actrice.

Eh bien, Alia n’a pas remporté le rôle dans le film, mais elle a définitivement gagné Ranbir pour la vie et a même fait une carrière remarquable à Bollywood ; en fait, son mari RK fait souvent l’éloge de l’actrice et la qualifie de surperformante dans la vie, et nous ne pouvons en effet être plus d’accord. « Ma petite amie Alia est un peu trop performante, et elle a probablement suivi tous les cours qui existent, de la guitare à l’écriture de scénario. Je me sens toujours comme un sous-performant à côté d’elle. Mais non, je n’ai suivi aucun cours. Au début, nous étions face à la crise familiale, puis je me suis mis à lire, j’ai passé du temps avec ma famille et je regarde deux ou trois films chaque jour. »

Regardez l’ancienne vidéo d’audition d’Alia Bhatt qui devient virale pour un film de Ranbir Kapoor.

Alia Bhatt fait face à des jugements sévères pour ce vieux clip d’audition. Un utilisateur a commenté : « Elle est nulle en tant que comédienne, oubliez le look ». Un autre utilisateur a commenté : « Je me sens triste pour Konkona si elle doit voir ça ». Un autre utilisateur a déclaré : « Yeh itna bura audition dekar bhi, l’actrice ban gayi ? ».

Alia et Ranbir seront vus ensemble dans Brahmastra Partie 2. La première partie de Brahmastra a été un énorme succès, et les fans attendent avec impatience 2025 pour assister à l’Astraverse dirigé par Ayan Mukerji. Actuellement, Alia profite du super succès de son dernier album, Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaaniavec Ranveer Singhdirigé par Karan Johar. En parlant de Ranbir, est-il prêt pour son prochain animal, qui devrait être un blockbuster, car l’acteur sera vu dans un rôle négatif comme jamais auparavant.