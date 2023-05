Quand Alia Bhatt est devenue gaga devant les looks d’aéroport parfaits de Deepika Padukone [Watch]

Alia Bhat et Deepika Padukone sont deux des plus grandes actrices que nous ayons dans l’industrie. Ils ont également conquis des cœurs avec leurs talents d’acteur, leurs choix de projets et leurs apparitions internationales. Être les deux principales dames de Bollywood. Ils sont souvent présentés les uns contre les autres dans les médias. Cependant, il y a certaines choses qu’ils admirent toujours les uns les autres. Une fois, Alia Bhatt est devenue gaga de la perfection de Deepika Padukone alors qu’elle était photographiée à l’aéroport. Oui, vous avez bien lu.

Quand Alia Bhatt ne pouvait s’empêcher de louer Deepika Padukone et ses apparitions parfaites à l’aéroport

C’est arrivé une fois sur Koffee With Karan quand Alia Bhatt et Deepika Padukone ont fait une apparition conjointe sur le chat de Karan Johar. Ils ressemblaient tous les deux à Yin-yang dans des robes noires et blanches. À un moment donné, Alia Bhatt a commencé à louer l’apparence de l’aéroport de Deepika. Elle demande à Deepika comment est-il possible que son 9Deepika) ait l’air fabuleuse à chaque fois qu’elle sort de l’aéroport. Une vidéo de la même chose a été partagée par un fan club. Il comprend diverses photos de Deepika sashaying à travers l’aéroport à la fois super chaude et cool.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt parlant de l’aéroport de Deepika Padukone ci-dessous :

Alia Bhatt accusée d’avoir copié Deepika Padukone

Eh bien, étant dans le même secteur, la concurrence est féroce et les gens trouveront souvent des similitudes et en feront un gros problème. Ainsi, lorsqu’Alia Bhatt est récemment partie pour Séoul pour l’événement Gucci, le look tout denim de l’actrice a de nouveau été comparé à Deepika Padukone. Les fans ont affirmé, encore une fois, qu’Alia avait copié le fichier de style aéroportuaire de Deepika. Il est devenu assez rapidement viral dans les nouvelles du divertissement. Quand Alia a fait la couverture d’un magazine dans une robe en tulle vert fluo, les internautes ont dit qu’elle avait encore enlevé la robe de la garde-robe de Deepika. Eh bien, ils sont souvent comparés à plusieurs choses. Mais l’important est qu’ils s’encouragent malgré toutes sortes de discussions à leur sujet dans les médias.

Sur le front du travail, Alia Bhatt a Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh. Deepika Padukone a Fighter avec Hrithik Roshan, Project K avec Prabhas et Amitabh Bachchan. Le remake du stagiaire avec Amitabh Bachchan.