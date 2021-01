Alors que la plupart des stars choisissent de publier uniquement des photos glamour organisées par des professionnels sur leurs plateformes de médias sociaux, Alia Bhatt choisit de partager un peu de franchise et de fantaisie. Dans son dernier post Instagram, la diva la plus mignonne de Bollywood a publié un article adorable où elle embrasse des pensées folles. Sous-titré simplement comme « a pris un vol au milieu de la conversation », les fans doivent se demander qui était de l’autre côté de la conversation. Quelle que soit l’humeur dans laquelle se trouve Alia, elle a sûrement résonné avec ses fans qui ont sauté avec des commentaires adorables.

Sur la photo, elle est assise en train de regarder le ciel, grignotant sa vignette, comme tant d’entre nous le font pendant nos vols de fantaisie. L’actrice n’est pas complètement visible sur la photo mais elle porte des vêtements en laine blanche à col montant, elle doit donc avoir froid dans un endroit.

Jetez un œil à l’adorable photo ici avec ses fossettes clignotantes.

La photo a déjà été aimée plus de sept fois en quelques heures de partage. Un fan a appelé avec amour la star un «papillon» dans la section des commentaires. Un autre a dit « avoir l’air adorable » tandis que quelqu’un a proclamé son amour en disant « Je t’aime ».

Alia a été très occupée dans toutes les facettes de la vie. Elle a trois grands films à venir. Brahmastra avec Amitabh Bachchan et Ranbir Kapoor est taquiné depuis plus d’un an mais la sortie n’est toujours pas claire. Elle apparaîtra également dans le film d’époque de Sanjay Leela Bhansali «Gangubai Kathiawadi». Son premier projet avec SS Rajamouli, RRR, sortira en octobre de cette année.

https://www.instagram.com/p/CKdiGT-M_Bz/

Outre les films, la star a également lancé de nombreuses entreprises personnelles. La dernière est une marque de vêtements pour enfants, Ed-a-Mamma. Alia a pleinement utilisé son Instagram pour annoncer cette nouvelle entreprise consciencieuse. Comme nous sommes tous des «Enfants de la Terre Mère», la marque se concentre sur la durabilité, créant des tissus et des emballages respectueux de l’environnement, n’utilise pas de plastique pour les étiquettes, etc. De plus, les enfants reçoivent une graine qu’ils peuvent rapporter à la maison et faire pousser.

Elle a également travaillé dur sur sa chaîne YouTube, Aliabe, où elle partage des moments francs de sa vie quotidienne avec ses millions de fans.