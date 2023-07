Quand Alia Bhatt a laissé Varun Dhawan embarrassée en révélant ouvertement qu’elle lui faisait des massages tous les jours [Watch video]

Alia Bhatt et Varun Dhawan ont formé le meilleur couple à l’écran, et jusqu’à présent, leurs fans ont hâte de les revoir dans la série Dulhania pour assister à leur chimie craquante. Parler d’Alia et Varun, qui ont fait leurs débuts avec Student Of The Year, a renforcé leur lien au fil des ans, et ils sont les meilleurs amis. Il y a cette vieille vidéo qui a été diffusée en ligne où vous pouvez voir Varun faire une fouille amusante à Alia après qu’elle l’ait gêné en disant qu’elle lui fait un massage tous les jours.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt affirmant qu’elle donne des massages Varun Dhawan tous les jours, ce qui laisse l’acteur de Bhediya extrêmement embarrassé.

Varun demande à Alia de se taire et de réfléchir avant de parler, car ils étaient apparus ensemble dans l’émission de Kapil Sharma avec leur mentor, Karan Johar. Alia dit au public qu’elle donne un massage à Varun tous les jours, auquel l’acteur lui demande de se corriger, et elle aussi se rend compte qu’elle a fait une erreur et dit que c’est un spectacle familial et ne pense rien de détraqué, mais le massage je Je parle d’un massage du visage, puis Varun lui dit que pourquoi parlez-vous ? Il vaut mieux que tu te taises parce que tu dis n’importe quoi, puis que tu pleures et que tu viennes me voir et que tu me demandes pourquoi les gens écrivent de telles choses sur moi.

La chimie de Varun et Alia prouve que leur amitié a parcouru un long chemin, et aujourd’hui Alia est l’épouse de Kapoor, et les choses ont définitivement beaucoup changé pour elle car elle s’est rachetée avec son immense talent et a surmonté le faux pas qu’elle avait l’habitude de faire pendant ses apparitions publiques avec ses déclarations. Varun et Alia ont parcouru un long chemin avec leur amitié et ils peuvent se parler de tout et de rien.