Alia Bhatt est souvent accusée de copier Deepika Padukone en portant des tenues comme elle lors de voyages dans les aéroports ou de faire des films, comme demander à Sanjay Leela Bhansali de faire un film supplémentaire avec elle parce qu’il a fait trois films avec DP. Et maintenant que cette vieille vidéo de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani a refait surface sur Internet, les internautes prétendent qu’elle est jalouse de Deepika et revendiquent cette vidéo comme preuve. Dans cette ancienne vidéo, vous pouvez voir cette actrice du sud de l’Inde, Parvathy, faire l’éloge de Deepika pour ses performances dans Cocktail et Tamasha précisément dans une table ronde avec tous les autres acteurs, dont Alia Bhatt également. Alors que Deepika ne peut pas remercier l’actrice Qarib Qarib Single, Alia Bhatt est tout sourire, et l’hypothèse de son sourire est qu’elle est mécontente de tous les éloges.

Alors que les internautes qualifient Alia de jalouse, les fans de l’actrice Gangubai Kathiwadi l’ont énormément soutenue et disent qu’elle et Deepika sont amies et qu’elles s’admirent toutes les deux, il n’est donc pas question qu’elle soit jalouse.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt appelée jalouse de Deepika Padukone pour CETTE raison.

Un utilisateur a commenté: « Maintenant, je comprends … il y a une raison pour laquelle aalia l’imite tout le temps … mais elle ne peut pas en être une ». Un autre utilisateur a déclaré : « Alia n’est pas du tout jalouse dans cette vidéo. Alia et Deepika sont toujours cordiales l’une envers l’autre. Ne répandez pas de haine inutile ».

Et en parlant de Deepika, il y a quelques semaines à peine, elle a été qualifiée d’insécurité alors qu’elle partageait le BTS d’elle des Oscars 2033 avant les débuts d’Alia Bhatt au Met Gala. Eh bien, personne n’est épargné par Internet et ces trolls sans visage. Alors que ces deux actrices partagent un grand lien l’une avec l’autre, le monde en a été témoin lors de Koffee With Karan. Et en fait, ils sont extrêmement cordiaux avec les maris de l’autre; Alia a une sortie avec Ranveer, et il est son copain, tandis que récemment Ranbir et Deepika se sont bien amusés lors de la célébration des 10 ans de l’achèvement de leur film Yeh Jawaani Hai Deewani avec leurs co-stars Kalki Koechlin et Aditya Roy Kapur.