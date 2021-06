Les films d’Akshay Kumar deviennent du fourrage pour les mèmes en un rien de temps et ils en font tous un instantanément. L’acteur a fait partie de plusieurs films à succès, mais en ce qui concerne les mèmes, deux de ses films remportent le premier prix. Oui, nous parlons de ‘Héra Phéri’ et sa suite ‘Phir Hera Pheri’. Chaque scène est digne d’un meme et laisse les gens divisés même lorsqu’ils y pensent. Maintenant que ‘Phir Hera Pheri’ compte 15 ans après sa sortie, revenons à l’époque où Akshay a partagé une photo avec une légende comme dialogue populaire du film

Plus tôt cette année, Akshay a donné un nouveau modèle de mème à Phir Héra Phéri‘ le dialogue populaire ‘25 din mein paisa double‘. L’acteur est allé sur sa page Instagram et a partagé un clic franc posant dans un look élégant. Akshay porte un T-shirt noir et un jean noir avec des écouteurs jaunes autour du cou. Il a complété son look avec des nuances noires et des baskets rouges tout en portant une boîte jaune à la main.

Akshay a posté la photo avec une légende hilarante déclarant: « Quand vous connaissez le ‘Schéma double 25 din mein paisa’. »

Découvrez la photo ci-dessous :

Héra Phéri est réalisé par Priyadarshan et plus tôt lors d’une interaction lorsque le cinéaste a été interrogé sur la réunion à nouveau avec Akshay, avait-il déclaré en 2019, « C’est une comédie. Je l’écris actuellement et je commencerai à y travailler l’année prochaine vers septembre-octobre Heureusement, Akshay n’a pas fait beaucoup de comédies. Pleine de la maison 4 et ça n’a pas vraiment bien marché, comme il le voulait. »

Pendant ce temps, Suniel Shetty avait déclaré : « Les discussions sont en cours avec Priyadarshan pour la troisième partie. Cela devrait arriver d’ici la fin de l’année. Il y a beaucoup de discussions autour de cela.