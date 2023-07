Quand Ajay Devgn a taquiné Salman Khan à propos de son ex Aishwarya Rai Bachchan sortant avec Vivek Oberoi à la télévision nationale [Watch]

Salman Khan et Ajay Devgn sont amis depuis des décennies et le lien qu’ils partagent est incassable. Comme on dit, les amis connaissent votre secret, et cette vidéo en est la preuve. Dans cette vieille vidéo virale, vous pouvez voir Ajay parler de la façon dont Salman a expliqué comment son ex-petite amie Aishwarya Rai Bachchan sort avec Vivek Oberoi, et il a fortement senti qu’il ne méritait pas. Dans cette ancienne vidéo, vous pouvez voir Ajay Devgn et Fardeen Khan faire une apparition ensemble dans le jeu télévisé Dus Ka Dum de Salman Khan, où il leur pose une question qui fait partie du jeu : Kitne ko lagta hai kisiko dekh ke is lallu ko yeh ladki kaise mil gayi.

Regardez la vidéo d’Ajay Devgn révélant les secrets de Salman Khan sur une plateforme publique, où il fait allusion à la façon dont il a parlé de son ex-petite amie Aishwarya Rai Bachchan étant avec Vivek Oberoi et il se sentait comme Lallu ko yeh kaise mil gayi.

Fardeen Khan raconte adorablement comment les gens le regardent et ressentent la même chose quand ils le voient avec sa femme. Tandis qu’Ajay Devgn laisse entendre que Salman Khan ressentait également la même chose pour le petit ami de son ex-petite amie, auquel la star de Tiger 3 se comporte sans le savoir, la star de Bholaa laisse entendre qu’il lui a passé quelque chose comme 45 appels, et cela fait craquer Salman.

Le tristement célèbre combat de Salman Khan avec Vivek Oberoi fait toujours parler de lui. Vivek avait tenu une conférence de presse où il a affirmé que Salman l’avait appelé plus de 45 fois et l’avait menacé et abusé d’être en couple avec Aishwarya Rai Bachchan, tandis que dans toute cette saga, Ash a maintenu son silence digne et s’est tenue à l’écart de la controverse.

Aujourd’hui, Aishwarya est heureusement mariée avec Abhishek Bachchan et il partage un bon bang avec Ajay Devgn et est également extrêmement cordial avec Salman Khan.