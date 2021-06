Quand Aishwarya Rai était payé plus que son mari Abhishek Bachchan dans 8 de leurs 9 films ! | Films Actualités

New Delhi: Il y a eu beaucoup de débats autour de l’écart salarial entre les sexes et s’il existe à Bollywood. Un point de vue penche vers l’argument selon lequel les actrices sont payées nettement moins que leurs homologues masculins. Cependant, l’autre argument pense que ce n’est pas toujours vrai et que les gens sont payés au mérite plutôt qu’en fonction de leur sexe. En 2018, lors d’une interview avec le réalisateur Shoojit Sircar, l’acteur de Bollywood Abhishek Bachchan a décidé de peser sur ce débat et a révélé un fait choquant concernant la différence de salaire entre lui et sa femme Aishwarya Rai Bachchan.

Il a révélé qu’Aishwarya était en fait payé plus que lui dans huit des neuf films pour lesquels ils ont travaillé ensemble. Il a également dit que le salaire dépend de votre capacité de vente en tant qu’acteur et non de votre sexe.

Il a déclaré: « Il y a un énorme débat sur la parité entre les sexes dans l’industrie du cinéma et dans d’autres industries. J’ai travaillé dans neuf films avec ma femme et dans huit d’entre eux, elle est mieux payée que moi. L’acteur le mieux payé de Piku était Deepika. C’est une entreprise et si vous êtes un acteur vendable, vous êtes payé en conséquence. Vous ne pouvez pas être une nouvelle actrice et exiger d’être payé comme Shah Rukh Khan. «

Ensemble, Abhi-Ash a figuré dans plusieurs films à succès de Bollywood tels que Guru, Dhoom 2, Kuch Na Kaho, Dhai Akhsar Prem Ke, Sarkar Raj, Bunty Aur Babli et Umrao Jaan, entre autres.

Aishwarya et Abhishek Bachchan se sont mariés le 20 avril 2007. Le duo a une fille nommée Aaradhya Bachchan. En 2009, ils sont apparus ensemble dans The Oprah Winfrey Show et ont attiré toute l’attention, avec des comparaisons avec Brangelina (Brad Pitt et Angelina Jolie).